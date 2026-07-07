Video: Enrique Menangis di Spanyol... Apa Ceritanya?

Air mata mengalir di pipi Luis Enrique, pelatih asal Spanyol yang kini menangani Paris Saint-Germain, saat ia berada di kota kelahirannya.

Menurut situs "Foot Mercato", Luis Enrique menghadiri upacara peresmian ruang publik yang dinamai menurut namanya di Gijón, di mana ia menerima penghormatan yang mengharukan di kota kelahirannya.

Pantai "El Rincón Verde", yang luasnya lebih dari 6.000 meter persegi, diberi nama sesuai nama pelatih Paris Saint-Germain tersebut.

Di hadapan keluarganya dan sejumlah tokoh lokal, pelatih asal Spanyol itu tidak menyembunyikan perasaannya yang mendalam saat berbicara tentang akar dan ikatannya yang erat dengan kota Asturias.

Ia berkata: “Jenazahku akan dimakamkan di sini. Ini adalah pantai yang unik, dan aku suka menjadi berbeda. Aku sangat mencintai tempat ini. Hidup Asturias, hidup Gijón, dan hidup Sporting. Namun, Gijón tetaplah Gijón.”

Ia melanjutkan: “Di papan ini, saya tidak hanya melihat nama saya, tetapi juga nama orang tua saya yang meninggalkan segalanya untuk datang ke Gijón. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk datang ke sini. Mereka adalah, dan akan selalu menjadi, panutan saya. Terima kasih kepada istriku, Elena, yang selalu mendukungku. Kita akan hidup bersama setidaknya tiga puluh tahun. Ini sungguh sulit.”

Dan ia menyimpulkan sambil menangis: “Nilai-nilai dasar dan sederhana yang ditanamkan orang tua saya kepada saya, kami wariskan kepada anak-anak kami. Sudah tiga puluh tahun sejak saya memulai proyek hidup ini bersama istri saya, dan kami telah membangun keluarga yang luar biasa dengan tiga anak: Pacho, Sera, dan Shana.”







