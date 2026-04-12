Video: Endrick mencetak gol ke-12 bersama Lyon

Pemain Brasil Endrick meninggalkan jejaknya dalam kemenangan klubnya, Lyon, atas Lorient dengan skor 2-0 pada Minggu malam, dalam laga pekan ke-29 Liga Prancis.

Babak pertama antara Lyon dan Lorient berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Indrek masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua dan menciptakan gol pertama, ketika ia mengirim umpan silang yang luar biasa, yang disambut oleh sundulan Roman Yaremchuk, untuk mencetak gol pada menit ke-49.

Tujuh menit kemudian, pemain Corentin Tolisso mencetak gol kedua untuk Lyon.

Indrik, yang bermain untuk Lyon sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid, mendapat kartu kuning pada menit ke-81.

Kini, Lyon mengoleksi 51 poin dan berada di peringkat kelima, sementara Lorient tetap di peringkat kesembilan dengan 38 poin.

Dalam 16 pertandingan bersama Lyon musim ini, Endrick telah mencetak 6 gol dan memberikan 6 assist, sejak bergabung dengan tim Prancis tersebut pada bursa transfer musim dingin lalu.