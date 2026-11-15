Video: Endrick melewati segala batas dan memukul wasit laga Jepang

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Endrick, penyerang Real Madrid, memicu kontroversi besar saat Timnas Brasil menelan kekalahan 3-2 dari Jepang, setelah terlibat dalam insiden tak biasa dengan wasit Jonson Foo, pada masa tambahan waktu laga persahabatan yang mempertemukan keduanya di Singapura, di tengah pertanyaan soal alasan dirinya tidak dihukum atas perbuatannya, yang mendominasi jalannya pertandingan dan menyita perhatian melampaui kartu merah Raphinha serta Carlo Ancelotti.

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Insiden itu terjadi saat timnas Jepang melancarkan serangan, ketika wasit sedang membelakangi pemain Brasil tersebut, yang kemudian mendorongnya lalu melancarkan pukulan ke punggungnya, sebelum melanjutkan pergerakannya ke arah bola pantul, dalam tindakan yang tampak seperti upaya menyingkirkan wasit dari jalannya.

Meski Jinson Fu berbalik dan menatap Endrick setelah peristiwa itu, ia tidak mengambil tindakan apa pun terhadapnya, dan tidak mengacungkan kartu kuning atau merah kepadanya, yang membuka berbagai pertanyaan mengenai bagaimana tindakan tersebut bisa lolos tanpa hukuman, terutama karena peristiwa itu terjadi dengan wasit itu sendiri.

Tindakan tersebut kembali mengarahkan perhatian pada situasi penyerang Brasil itu bersama Real Madrid, di mana ia tidak mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter secara reguler, dan lebih sering tampil sebagai pemain pengganti, meski pelatih Jose Mourinho bersikeras mempertahankannya dan menolak mengizinkannya pergi kendati ada tawaran yang diterima sang pemain.

Pada saat momen Endrick menimbulkan tanda tanya mengenai keputusan wasit, pertandingan tersebut menyaksikan pengusiran Raphinha, setelah ia memprotes keputusan wasit menyusul penggantiannya pada menit ke-71. Ancelotti pun terkena pengusiran karena protesnya juga, sehingga peristiwa-peristiwa menarik bertambah banyak dalam malam yang berakhir dengan kekalahan baru bagi timnas Brasil.

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Raphinha menyaksikan dari bangku cadangan gol Jepang yang terlambat dan menentukan hasil pertandingan, sebelum ia mengungkapkan kemarahannya terhadap perwasitan, dan menyebut keputusan wasit sebagai “tidak dapat diterima”, sehingga ia absen dalam laga Brasil berikutnya melawan Singapura.

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Meski mendapat skorsing, sayap Brasil itu memutuskan untuk tetap bersama rombongan timnas, hal yang ditegaskan oleh Rodrigo Caetano, CEO Federasi Sepak Bola Brasil, di saat pemain Barcelona itu menjalani masa yang sulit, setelah sebelum pertandingan ia terpaksa membela komitmennya terhadap klub dan timnas, di tengah kritik mengenai cedera-cedera yang ia alami selama periode jeda internasional.

Pengusiran Ancelotti menambah tekanan pada Brasil

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Peristiwa-peristiwa ini datang di tengah suasana tegang yang menyelimuti timnas Brasil, setelah hasil-hasil menurun di bawah kepemimpinan Ancelotti, dan meningkatnya intensitas kritik yang ditujukan kepadanya, meski catatan kepelatihannya besar.

Pelatih asal Italia itu meraih 12 kemenangan, 5 kekalahan, dan 4 hasil imbang dalam 21 pertandingan, dengan persentase kemenangan mencapai 62%, dibandingkan 86% untuk Tite dan 81% untuk Carlos Dunga.

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Sebaliknya, Vinicius Junior mendapat pujian setelah mencetak dua gol Brasil ke gawang Jepang, sementara perbandingan menyoroti perbedaan situasinya dengan Raphinha, yang menampilkan level ketajaman yang mencolok bersama Barcelona. Pemain yang disebut terakhir mencetak 12 gol dalam 44 pertandingan internasional, berbanding 16 gol milik Vinicius dalam 58 pertandingan.

Kritik meluas hingga ke luar lapangan, setelah bintang Brasil masa lalu Romario menuntut kepergian Ancelotti, dengan menilai bahwa sang pelatih, meski sukses bersama klub, hingga kini belum membuktikan kemampuannya memimpin timnas, dan mengingatkan akan terulangnya kegagalan di Piala Dunia.

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Dengan demikian, kekalahan dari Jepang bukan sekadar hasil negatif baru bagi Brasil, melainkan pertandingan yang meninggalkan lebih dari satu persoalan pelik di belakangnya, dipuncaki oleh tindakan Endrick terhadap wasit, dalam peristiwa yang tidak berakhir pada batas lapangan, melainkan berubah menjadi pusat kontroversi setelah peluit akhir.