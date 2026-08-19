Mohamed El Shenawy, penjaga gawang Al Ahly Mesir, tampil gemilang dan berhasil menepis tendangan penalti yang dieksekusi Anthony Gordon pada menit (90+1), sehingga menggagalkan Barcelona menambah gol ketiga, dalam laga kedua tim di Stadion "Spotify Camp Nou", pada Rabu hari ini, di ajang Piala Joan Gamper.

Wasit pertandingan sebelumnya menunjuk titik penalti untuk Gordon, setelah ia dilanggar oleh bek kanan Al Ahly, Ahmed Eid, namun pemain internasional Inggris itu gagal mengonversinya menjadi gol, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim asal Catalunya tersebut (2-1).

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Pemain internasional Mesir, Hamza Abdul Karim, sebelumnya membuka keunggulan Barcelona ke gawang mantan timnya, pada menit ke-30, sebelum Raphinha menambah gol kedua melalui tendangan penalti, pada menit ke-45.

Pada menit ke-51, Ahmed Sayed Zizo memperkecil ketertinggalan Al Ahly, melalui peluang tunggal yang ia tuntaskan dengan tembakan keras ke gawang Blaugrana.

Para pemain Al Ahly menuntut penalti, pada menit ke-72, setelah Ahmed Nabil Kouka terjatuh akibat benturan dengan Brian Farinas, pemain muda Barca, saat mencoba menyambut bola umpan silang, namun wasit memerintahkan permainan tetap dilanjutkan.

Laga ini berlangsung dalam rangka edisi ke-61 Piala Joan Gamper, yang menyaksikan partisipasi tim Afrika untuk pertama kalinya dalam sejarah.

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