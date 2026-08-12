Sebuah momen spontan yang tak lebih dari beberapa detik ternyata cukup untuk menyulut media sosial dan menempatkan Barcelona di tengah badai bursa transfer baru, dengan tokoh utamanya sang pelatih asal Jerman Hansi Flick dan bintang Spanyol Rodri, kapten lini tengah Manchester City.

Ia tidak mengucapkan satu kata pun, tetapi ekspresi wajahnya mengatakan segalanya. Dalam kemunculannya di sebuah rekaman video yang dipublikasikan oleh surat kabar Spanyol "AS", terlihat reaksi pelatih Jerman itu ketika ia dikejutkan dengan pertanyaan langsung mengenai kebenaran ketertarikan Barcelona untuk mendatangkan bintang Manchester City sekaligus peraih Ballon d'Or, Rodri.

Flick, yang dikenal dengan ketenangan dan kestabilannya, tidak mampu mengendalikan ekspresi wajahnya. Kebingungan sesaat, lalu senyum sinis dan perubahan yang jelas pada raut wajahnya, sebelum ia memilih untuk diam dan menghindar secara diplomatis dari jawaban, sebuah bahasa tubuh yang ditafsirkan para pengamat menyembunyikan banyak hal.

Meski sang pelatih menolak masuk ke dalam permainan spekulasi seputar nama-nama, reaksinya kembali menghidupkan sebuah impian yang telah menghantui para pendukung Barcelona sejak bertahun-tahun lalu, yaitu mendatangkan seorang gelandang bertahan dengan spesifikasi kelas dunia yang mampu mengatur tempo permainan tim.

Nama Rodri berada di puncak daftar keinginan di Catalunya, terlebih dengan upaya manajemen olahraga untuk memperkuat lini tengah dengan pemain yang memiliki pengalaman dan kepemimpinan, sesuatu yang dimiliki oleh kapten Manchester City tersebut. Namun, kondisi finansial klub Catalan yang rumit serta nilai pasar pemain yang tinggi membuat transaksi ini hingga kini tampak berada di ranah yang mustahil.

Di antara keinginan Flick yang terbongkar oleh ekspresi wajahnya dan sulitnya merealisasikan transaksi ini di lapangan, pertanyaan tetap terbuka: apakah senyum itu sekadar upaya menghindar dari pertanyaan yang memalukan, ataukah pengakuan tersirat bahwa Rodri adalah impian terbesar Barcelona yang baru?