Video: Dwigol Memukau Raphinha, Barcelona Pesta Gol di Camp Nou

Pemain asal Brasil, Raphinha, melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Barcelona, setelah mencetak dua gol ke gawang Deportivo Alaves, dalam laga yang digelar di ajang Liga Spanyol. Ia memimpin tim asuhan Hansi Flick dan mencapai 17 gol di berbagai kompetisi, dengan rincian 15 gol di LaLiga dan dua gol di Liga Champions Eropa.

Raphinha hanya butuh 8 menit untuk membuka keunggulan, setelah Pedri mengirim umpan terobosan ke Fermin Lopez di sisi kiri, yang kemudian melepaskan umpan silang matang ke dalam kotak penalti, disambut sang penyerang Brasil dengan akselerasi cepat dan tembakan sukses ke dalam gawang.

Lima menit sebelum babak pertama berakhir, Raphinha kembali menambahkan gol kedua untuk dirinya dan timnya, kembali memanfaatkan umpan dari Fermin Lopez, setelah melepaskan tembakan matang saat melakukan akselerasi, menyempurnakan dwigolnya di laga ini.

Dwigol ini datang sebelum Raphinha berangkat untuk bergabung dengan timnas Brasil di Singapura, setelah ia melanjutkan torehan golnya untuk laga ketujuh dari 14 pertandingan yang ia jalani musim ini, mengulangi apa yang ia lakukan melawan Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Feyenoord, Sevilla, dan Real Madrid.