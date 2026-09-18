Pengamat sekaligus pembawa acara Waleed Al-Farraj menyulut suasana jelang laga yang dinanti antara Al-Ahli Saudi dan Sundowns, setelah melontarkan pernyataan mengejutkan melalui programnya "Rotana Sport ma'a Waleed", yang di dalamnya ia menggabungkan kritik terhadap Presiden Federasi Sepak Bola Saudi dengan dukungan kepada Al-Ahli menjelang pertarungannya melawan juara Afrika.

Beberapa jam sebelum laga yang mempertemukan Al-Ahli dan Sundowns di final Piala Interkontinental Antarklub, Al-Farraj berbicara tentang kehadiran para pejabat yang diharapkan hadir dalam pertandingan, sebelum mengungkap sikap pribadinya terhadap tim Saudi tersebut serta harapannya agar tim membawa pulang piala ke Kerajaan.

Al-Farraj mengkritik Presiden Federasi Sepak Bola

Waleed Al-Farraj melontarkan kritik kepada Presiden Federasi Sepak Bola Saudi, Yasser Al-Mishal, dalam konteks pembicaraannya tentang pentingnya kehadiran para pejabat dalam pertandingan, seraya menegaskan bahwa seandainya ia berada di posisi tersebut, ia akan memastikan hadir di samping Al-Ahli dalam kesempatan ini.

Al-Farraj berkata: "Seandainya saya menjadi Presiden Federasi Sepak Bola menggantikan Al-Ruzaiza, saya akan hadir bersama Al-Ahli di final Piala Interkontinental."

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Pernyataan Al-Farraj datang dalam kerangka pandangannya tentang pentingnya mendukung Al-Ahli dalam laga yang dinanti tersebut, terlebih karena tim itu mewakili sepak bola Saudi menghadapi juara Afrika, dan berupaya meraih gelar baru setelah menjuarai Liga Champions Elite Asia.

Dukungan jelas untuk Al-Ahli sebelum laga

Terlepas dari kritiknya terhadap Presiden Federasi Sepak Bola, Al-Farraj dengan jelas menyatakan dukungannya kepada Al-Ahli sebelum laga, dengan harapan agar tim berhasil membawa pulang piala, di tengah suasana penuh penantian yang menyelimuti pertandingan.

Al-Farraj berkata: "Saya berharap Al-Ahli membawa pulang piala. Sebagian orang tidak menginginkan hal itu, tetapi saya berharap piala itu menjadi milik Al-Ahli."

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Pernyataan Al-Farraj membawa pesan dukungan langsung kepada tim sebelum pertandingan, terlebih karena Al-Ahli menjalani laga berat melawan Sundowns di kandang lawan, dalam pertandingan yang mempertemukan juara Asia dengan juara Afrika, dan menempatkan tim Saudi di hadapan peluang meraih pencapaian baru di level benua.

Di antara serangan terhadap absennya pejabat sebagaimana pandangan Al-Farraj, dan dukungan terbuka untuk Al-Ahli, pernyataannya hadir untuk menambahkan sisi baru pada suasana yang menyelimuti laga tersebut, yang mendapat perhatian besar dari suporter dan media sebelum peluit tanda dimulainya pertandingan.







