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Kiper Al-Ahli asal Senegal, Edouard Mendy, dua kali menggagalkan penyerang Al-Taawoun asal Maroko, Abderrazak Hamdallah, untuk duduk di takhta Liga Pro Saudi dan memenangi duel yang sepenuhnya bernuansa Afrika.

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Al-Ahli menang 3-1 atas tamunya, Al-Taawoun, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Hamdallah berperan tidak langsung dalam satu-satunya gol Al-Taawoun. Ia mengirim umpan silang dari dalam kotak penalti yang membentur kaki bek Al-Ahli asal Turki, Merih Demiral, lalu terus memantul hingga sampai ke Nedim Bajrami di depan gawang yang kosong, yang kemudian berhasil menceploskannya ke dalam gawang.

Namun, penyerang asal Maroko itu tidak mampu mencetak gol sendiri berkat penampilan luar biasa Mendy dalam pertandingan tersebut, terutama saat menghadapi dua tembakan sulit yang dilepaskan Hamdallah sendiri.

Pada menit ke-75, Hamdallah lolos dan berhadapan satu lawan satu dengan Mendy. Ia mencoba melewati sang kiper dan tampak sudah berhasil, tetapi kiper asal Senegal itu sanggup menjulurkan tangannya dan menjauhkan bola dari hadapan penyerang Maroko tersebut.

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Momen serupa terulang pada menit ketiga masa tambahan waktu, ketika Hamdallah menerima umpan silang mendatar di depan gawang Mendy dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Namun, kiper asal Senegal itu berhasil menepisnya meski tembakan tersebut sulit dihalau.

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Penampilan gemilang Mendy membuat Hamdallah gagal menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Pro Saudi di era profesional, sejajar dengan penyerang asal Suriah yang juga mantan pemain Al-Ahli, Omar Al Somah.

Hamdallah telah mencetak 160 gol di Liga Pro Saudi dan menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi tersebut, hanya terpaut satu gol dari Omar Al Somah yang mengoleksi 161 gol.

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Penyerang asal Maroko itu hanya perlu mengonversi salah satu dari dua peluangnya melawan Edouard Mendy untuk duduk di takhta Liga Pro Saudi, tetapi penampilan gemilang kiper asal Senegal tersebut menunda momen itu untuk sementara waktu.

Di sisi lain, pertandingan ini juga diwarnai penampilan apik penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, yang mencetak dua gol ke gawang Al-Taawoun dan mencatatkan sejumlah rekor.

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Menurut akun statistik Liga Pro Saudi di platform "X", laga ini menjadi pertandingan ketujuh berturut-turut di mana Ivan Toney mencetak gol bersama Al-Ahli di kompetisi tersebut.

Dalam tujuh pertandingan itu, penyerang asal Inggris tersebut mencetak 11 gol, dengan rata-rata mendekati 3 gol setiap dua pertandingan, sebuah catatan yang sangat tinggi.

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Toney kini perlu mencetak setidaknya satu gol pada laga berikutnya melawan Al-Faisaly untuk menyamai rentetan historisnya di Liga Pro Saudi, ketika ia mencetak gol dalam 8 pertandingan beruntun di kompetisi tersebut pada musim lalu.

Selain itu, pemain berusia 30 tahun tersebut telah mencapai gol ke-16 di Liga Pro Saudi musim ini, padahal ia baru tampil dalam 11 pertandingan, sebuah rekor bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di kompetisi tersebut.

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Menurut statistik Liga Pro Saudi, Toney melampaui catatan mantan bintang Al-Hilal asal Brasil, Wesley Lopes, pemilik start terbaik dalam sejarah Liga Pro Saudi, yang mencetak 14 gol setelah menjalani 11 pertandingan pada musim 2012-2013.

Ivan Toney juga semakin kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Pro Saudi musim ini dengan koleksi 16 gol. Ia unggul tujuh gol penuh atas kapten Al-Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang menempati posisi kedua dengan 9 gol.