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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Dua Gol Raphinha Bawanya Melampaui Neymar dan Rivaldo dalam Sejarah Barcelona

Raphinha
Neymar
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Brasil
Spanyol
Inggris

Raphinha Ungguli Para Legenda di Malam Camp Nou

Bintang Brasil Raphinha mencatatkan rekor bersejarah bersama Barcelona, setelah tampil gemilang dalam pertandingan melawan Aston Villa pada Selasa malam ini di Liga Champions Eropa.

Raphinha mencetak dua gol yang membawa Barca meraih kemenangan berharga 3-0 atas klub Inggris itu dalam pertandingan pekan keempat fase liga turnamen antarklub Eropa tersebut.

Raphinha mencetak gol pertamanya pada menit ke-52 lewat tembakan dari garis kotak penalti, sebelum menambahkan gol kedua pada menit ke-64 lewat sambaran umpan silang dari Joao Cancelo.

Raihan Raphinha musim ini mencapai 19 gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan yang ia mainkan di seluruh ajang.

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Menurut statistik "Mister Chip", Raphinha menduduki puncak daftar pemain Brasil tersubur bersama Barcelona di Liga Champions Eropa dengan torehan 23 gol.

Raphinha mengungguli rekan senegaranya Rivaldo (22 gol) dan Neymar da Silva (21 gol).

Raphinha juga masuk ke dalam daftar 10 pemain Brasil tersubur sepanjang sejarah turnamen ini, menyamai Roberto Firmino, mantan bintang Liverpool.

Daftar ini dipuncaki oleh Neymar dengan torehan 43 gol, yang ia cetak bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain.

Di sisi lain, Raphinha menyamai rekor Robert Lewandowski sebagai pencetak gol terbanyak ketiga Barca di Liga Champions, dan ia hanya membutuhkan dua gol lagi untuk menyamai Luis Suarez yang berada di posisi kedua, sementara Lionel Messi memuncaki daftar ini dengan 120 gol.

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