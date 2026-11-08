Milan melanjutkan perburuannya ke posisi papan atas Serie A Italia, setelah membawa pulang kemenangan berharga dari Stadion Luigi Ferraris, usai menundukkan tuan rumah Genoa dengan skor 2-1, Minggu malam, dalam laga pekan kesebelas kompetisi tersebut.

Rossoneri tampil kuat sejak awal, dan berhasil mengamankan babak pertama dengan dua gol yang dicetak oleh Alvadjo Cisse dan Christian Pulisic, sebelum tuan rumah memperkecil ketertinggalan pada menit-menit akhir, tanpa mampu menghindari kekalahan.

Alvadjo Cisse membuka keunggulan bagi Milan pada menit ke-13, setelah memanfaatkan kesalahan Vasquez yang kehilangan bola, lalu mengubah umpan matang dari Adrien Rabiot menjadi tembakan sukses dengan kaki kanannya, yang menggetarkan gawang Genoa.

Tim asal Lombardia itu tak menunggu lama untuk menggandakan keunggulannya, karena Christian Pulisic menambah gol kedua pada menit ke-19, setelah memanfaatkan kesalahan Marcandalli yang kehilangan bola, lalu menerima umpan dari Ramos, sebelum menguasainya dan melepaskan tembakan akurat ke dalam tiang, memperbesar keunggulan tim tamu.

Pada menit ke-88, Mikael Egill Ellertsson menyulut menit-menit akhir, setelah memanfaatkan bola pantul usai pagar betis menghadang tendangan bebas yang dieksekusi Stephan El Shaarawy, lalu menembak dengan kaki kirinya dari batas kotak penalti, menempatkan bola di pojok kiri gawang Mike Maignan.

Meski Genoa berupaya bangkit dalam hasil pertandingan sepanjang menit-menit tersisa, Milan mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, sehingga meraih tiga poin penting dalam perjalanannya di liga.

Dengan kemenangan ini, Milan menambah pundi-pundi poinnya menjadi 24, naik ke posisi keempat klasemen, dan memperkecil jarak menjadi lima poin dengan Lazio yang memuncaki klasemen, sementara perolehan poin Genoa tertahan di angka 13.