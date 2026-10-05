Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, menegaskan kesiapan Arab Saudi untuk menghadapi Uni Emirat Arab, Selasa besok, di final Piala Teluk.

Donis mengatakan dalam konferensi pers, yang disiarkan di jaringan saluran Abu Dhabi Sports, "Setiap pertandingan memiliki perhitungannya sendiri, dan cara menanganinya berbeda sesuai dengan kondisinya."

Ia menambahkan, "Kami telah menjalani 120 menit melawan timnas Qatar di semifinal, dan itu sulit serta melelahkan bagi kami, terutama karena lawan bermain dengan cara bertahan."

Pelatih asal Yunani itu melanjutkan, "Kami akan mencoba menampilkan performa terbaik yang mungkin di final Piala Teluk."

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Ia menandaskan, "Uni Emirat Arab adalah salah satu timnas terbaik di turnamen ini, memiliki kedisiplinan taktis yang jelas, dan pelatih mereka Zlatko Dalic memiliki pembacaan yang cermat terhadap setiap detail pertandingan."

Ia menjelaskan, "Kami harus fokus pada diri kami sendiri, dan kami akan memilih elemen-elemen terbaik dalam bertahan dan menyerang untuk menciptakan peluang, sambil memanfaatkan bola-bola mati."

Di sisi lain, pemain timnas Arab Saudi, Mohammed Kanno, menegaskan sulitnya menghadapi Uni Emirat Arab, tetapi ia menekankan keyakinan para pemain pada kemampuan mereka untuk menampilkan level yang dibutuhkan.

Kanno mengatakan, "Timnas Uni Emirat Arab kuat, tetapi insya Allah kami akan hadir tepat waktu untuk meraih gelar dan membahagiakan para suporter."

Mengenai kemungkinan beralih ke adu penalti, ia berkomentar, "Kami berharap tidak sampai ke sana, kami ingin menyelesaikan segala sesuatunya di waktu normal."















