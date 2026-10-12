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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Donis membuka suara soal persaingan di Piala Asia

Saudi Arabia
Asian Cup
G. Donis
Arab Saudi
Yunani

Pelatih asal Yunani itu akhirnya memecah kebisuan

Pelatih timnas Arab Saudi, Georgios Donis asal Yunani, memecah kebisuan soal kemampuan Arab Saudi untuk bersaing di turnamen Piala Asia mendatang.

Donis membawa timnas Arab Saudi meraih trofi Piala Teluk Arab dengan mengalahkan Uni Emirat Arab (2-0) beberapa hari lalu, yang merupakan kali keempat sepanjang sejarah.

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Dalam perbincangan singkat dengan seorang reporter dari jaringan kanal "Thmanyah" Arab Saudi, Donis menanggapi peluang bersaing memperebutkan gelar Asia dengan mengatakan: "Saya berharap begitu, tetapi langkah demi langkah."

Pernyataan singkat Donis tersebut mengisyaratkan keinginannya untuk meredam atmosfer dan bekerja dalam diam hingga mencapai level tertinggi pada periode mendatang.

Donis menangani timnas Arab Saudi beberapa minggu sebelum Piala Dunia terakhir, menggantikan pelatih asal Prancis, Herve Renard.

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