Bintang baru Real Madrid asal Pantai Gading, Yan Diomande, memperdaya rekan setimnya asal Spanyol, Marc Cucurella, dalam latihan Los Blancos pada hari Selasa ini, sebagai persiapan menyambut musim baru.

Diomande bergabung dengan skuad Real Madrid pada bursa transfer saat ini, datang dari Leipzig dengan nilai 125 juta euro sebagai transfer termahal dalam sejarah klub Spanyol tersebut.

Sementara di sisi lain, Cucurella yang menjadi juara Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol, pindah ke skuad Los Merengues pada bursa transfer saat ini dengan datang dari Chelsea.

Duo Diomande dan Cucurella absen dari laga uji coba Real Madrid melawan Deportivo La Coruna besok Rabu, karena kesiapan fisik yang belum sepenuhnya pulih.

Surat kabar "AS" melalui halaman resminya di "X" merilis video dari latihan Real Madrid, yang memperlihatkan Diomande tengah memperdaya Cucurella dan mencetak gol yang indah hanya dalam waktu 5 detik.

Perlu dicatat bahwa Real Madrid akan membuka musimnya pada hari Sabtu, 22 Agustus mendatang, dengan menghadapi Espanyol pada pekan pertama Liga Spanyol.



