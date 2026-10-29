Video: Diomande Memperagakan "Trik Setan" Bersama Real Madrid

Winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, memperlihatkan keterampilannya yang istimewa selama sesi latihan Real Madrid, dalam sebuah klip video yang dipublikasikan oleh akun resmi surat kabar Spanyol "AS" melalui platform "X", memperlihatkan dirinya tengah mempertontonkan kemampuan teknisnya.

Pemain Pantai Gading berusia 19 tahun ini terlihat ikut serta dalam latihan tim dengan mengenakan rompi oranye, dan memperagakan sejumlah gocekan cepat serta pergerakan dengan bola, selain tendangan akurat ke gawang.

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Diomande termasuk salah satu rekrutan musim panas paling mencolok bagi Real Madrid, setelah bergabung ke jajaran skuad dari Leipzig dengan mahar 125 juta euro, ditambah bonus yang bisa mencapai 15 juta.

Winger Pantai Gading ini menonjol berkat kecepatannya yang luar biasa, kemampuan menggocek, serta kontribusi menyerang dari sisi kiri, dan ia secara bertahap mulai menunjukkan potensinya dalam pertandingan-pertandingan resmi.

Los Merengues saat ini tengah bersiap untuk bertandang ke markas Racing Santander, Minggu mendatang, dalam ajang La Liga, dengan semangat tinggi usai kemenangan terakhir atas rival mereka Barcelona (2-1) pada pekan lalu.

Real menempati peringkat ketiga di kompetisi tersebut dengan 24 poin, berselisih 3 poin dari Barca yang memuncaki klasemen, dan satu poin dari Atletico Madrid di posisi runner-up.