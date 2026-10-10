Real Madrid meraih kemenangan berharga atas tamunya, Villarreal, dengan skor 1-0, di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu malam, pada pekan kedelapan Liga Spanyol.

Para pemain kedua tim gagal menggetarkan gawang sepanjang babak pertama.

Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-62, pemain asal Pantai Gading Yan Diomande berhasil mencetak satu-satunya gol pertandingan, setelah menerima umpan dari Fede Valverde.

Real Madrid bermain dengan kekurangan jumlah pemain sejak menit ke-74 setelah pemain penggantinya, Vinicius Junior, diusir keluar lapangan.

Real Madrid menambah koleksi poinnya menjadi 18 angka di peringkat ketiga klasemen La Liga, sementara perolehan poin Villarreal terhenti di angka 8 pada posisi kesepuluh.

Surat kabar "AS" mengulas sorotan utama pertandingan, di mana Real Madrid tampil sebagai pihak yang lebih baik, sebelum harus berjuang usai kartu merah Vinicius, demi mempertahankan kemenangannya. Adapun Villarreal, mereka kekurangan sedikit ketajaman, yang sejatinya bisa menghindarkan mereka dari pulang dengan tangan hampa dari Stadion Santiago Bernabeu.

Real Madrid berhasil merebut bola setidaknya 3 kali dalam seperempat jam pertama, berkat Valverde, yang mengemban tugas menghentikan serangan lawan, dan menekan ke depan secara intens. Villarreal menghadapi Real Madrid dengan berani, dan ketika keadaan berbalik, mereka diselamatkan tiang gawang, yang menggagalkan sepakan voli Mbappe, dalam serangan yang diawali oleh Guler.

Real Madrid membutuhkan gol cepat, meski mereka tidak tampil buruk, namun gol itu datang terlambat. Beberapa keputusan wasit, seperti tidak diberikannya pelanggaran untuk Mbappe dan diabaikannya kartu kuning yang semestinya untuk Cardona, kian memanaskan suasana.

Selain keterlambatan menuntaskan serangan, Real Madrid menghadapi masalah di sisi kiri, di mana Ilias berhasil mengungguli Carreras. Oleh karena itu, mudah dipahami keputusan untuk menurunkan Cucurella pada awal babak kedua.

Di sisi lain, Diomande berhadapan langsung dengan Foyth. Ia mampu melewatinya dengan sangat mudah, namun kehilangan umpan menentukan di saat yang tepat.

Selain itu, Real Madrid tidak memanfaatkan naluri istimewa Arda Guler dalam membaca permainan, sementara Trent Alexander-Arnold juga tampil jauh lebih baik, berkat kemampuan luar biasanya dalam mengirim umpan-umpan panjang dan mengontrol tempo permainan.

Untuk mengubah jalannya pertandingan, Valverde berpindah ke sisi kanan, sementara Guler menjadi pemain yang lebih terpusat di area tengah, yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Adapun pergantian kedua lebih radikal, dengan masuknya Vinicius Junior, yang dipenuhi adrenalin. Sebaliknya, Diomande berpindah ke sisi lain, sementara pemain Brasil itu mengisi posisi alaminya.

Real Madrid mulai bermain lebih baik, menjadi lebih agresif, lebih dalam, dan lebih mampu menakuti lawannya, namun mereka juga merasa lebih rentan di area belakang.

Di tengah situasi tersebut, Diomande mencetak gol, setelah berbalik badan dengan luar biasa dalam serangan yang digalang Valverde dari sisi lapangan. Gol itu disahkan setelah peninjauan teknologi video assistant, setelah sebelumnya dianulir oleh wasit Diaz de Mera dengan alasan offside, meski situasinya bukan offside.

Real Madrid sempat mencetak gol kedua dari serangan yang melibatkan 3 pemain, dengan perebutan bola menentukan dari Tchouameni, akselerasi dari Bellingham, lalu sepakan akhir dari Vinicius. Namun serangan itu dinodai sebuah insiden yang merusak kegembiraan Real Madrid; sebab Vinicius sebelumnya menarik rambut lawannya, Saliba, yang menyebabkan gol dianulir dan pemain Brasil itu diusir dengan kartu merah.

Sejak momen itu, Real Madrid mulai mengalami penderitaan berat, akibat tekanan terus-menerus dari Villarreal, serta karena Mbappe kehilangan ketajamannya di dalam kotak penalti. Ketangguhan Real Madrid tercermin dalam perjuangan heroik Jude Bellingham.