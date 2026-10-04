Pertandingan antara Tunisia dan Libya U-20 yang digelar di Mesir dan berakhir imbang 1-1 dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika U-20 2027, berubah menjadi perbincangan luas hingga ke luar batas benua Afrika, setelah menit-menit akhir menyajikan sebuah insiden wasit langka yang memicu kemarahan para pemain timnas Libya, meskipun keputusan wasit tersebut sesuai dengan aturan permainan.

Gema pertandingan itu tidak berhenti pada reaksi di dalam lapangan, karena sejumlah surat kabar olahraga besar dunia turut mengangkat momen kontroversial tersebut, di antaranya L'Équipe dari Prancis, Record dari Portugal, dan The Sun dari Inggris, selain Marca dan Sport dari Spanyol, sehingga pertandingan yang digelar di Mesir ini berubah menjadi salah satu laga kualifikasi tingkat remaja yang paling kontroversial.

Ketegangan mencapai puncaknya pada waktu tambahan, ketika kiper Tunisia Salim Bou Askar maju ke kotak penalti timnas Libya untuk ikut serta dalam eksekusi tendangan sudut, mencari gol yang bisa memberi Tunisia peluang mencuri kemenangan dan menjaga harapan mereka untuk bersaing memperebutkan tiket lolos.

Namun tendangan sudut itu tidak berakhir sebagaimana yang diinginkan timnas Tunisia, karena Libya berhasil merebut bola dan melancarkan serangan balik cepat, yang saat itu seolah menempatkan timnas Libya pada peluang ideal untuk mencetak gol, setelah mereka memiliki 4 pemain berhadapan dengan hanya satu pemain Tunisia.

Dan ketika para pemain Libya melaju ke arah gawang Tunisia dengan keyakinan bahwa jalan telah terbuka bagi mereka untuk mencuri gol kemenangan, hakim garis mengangkat benderanya menyatakan adanya posisi offside, sehingga serangan itu terhenti di tengah kemarahan hebat para pemain timnas Libya dan staf teknis, yang sejumlah di antaranya memprotes keputusan tersebut.

Keputusan itu pada awalnya tampak aneh karena keberadaan kiper Tunisia di dalam kotak penalti Libya, yang membuat pemandangan itu seolah-olah ada lebih dari satu pemain Tunisia di belakang penyerang Libya, tetapi penjelasan momen tersebut berdasarkan aturan offside mengungkap alasan ditetapkannya pelanggaran itu.

Penyerang Libya telah melewati garis tengah lapangan sekitar satu meter pada saat bola diumpankan kepadanya, dan tidak ada pemain Tunisia di hadapannya selain kiper Bou Askar, yang memang sudah maju ke kotak penalti lawan untuk ikut serta dalam tendangan sudut, hal yang menempatkan si penyerang dalam posisi offside.

Aturan permainan menyatakan bahwa seorang pemain berada dalam posisi offside jika ada bagian mana pun dari kepala, tubuh, atau kakinya yang berada di dalam setengah lapangan lawan, kecuali garis tengah, dan lebih dekat ke garis gawang lawan daripada bola dan pemain lawan kedua terakhir, dengan memperhatikan syarat keterlibatan dalam permainan.

Dengan demikian, keberadaan satu pemain Tunisia lain di belakang penyerang Libya akan membuat serangan itu tetap sah, dan offside pun bisa dihindari seandainya bola diumpankan sebelum penyerang itu melewati garis tengah lapangan.

Meskipun keputusan itu sah dari sisi aturan, keanehan pemandangan tersebut dan kedekatannya dengan akhir pertandingan membuat momen itu menyebar luas, terutama karena serangan tersebut membawa peluang nyata bagi Libya untuk mencuri tiga poin, sebelum terhenti karena offside yang bagi banyak orang terlihat tidak biasa mengingat majunya kiper Tunisia ke kotak penalti sisi lain.

Pertandingan berakhir imbang 1-1, setelah Dhirar Brik membawa timnas Tunisia unggul pada menit ke-24, sebelum Moussa Ibrahim menyamakan kedudukan untuk Libya pada menit ke-64.

Dengan hasil ini, harapan Tunisia untuk bersaing memperebutkan tiket lolos pun berakhir, sementara timnas Libya menyia-nyiakan peluang berharga untuk meraih kemenangan dan memperkuat posisinya sebelum laga terakhir mereka menghadapi Maroko, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa.