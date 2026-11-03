Jesus Owono, kiper FC Andorra, mengalami kondisi syok dan kesedihan mendalam setelah kematian Jesus de Miguel, penyerang Tenerife, yang meninggal akibat cedera serius yang dialaminya dalam benturan keras antara keduanya saat kedua tim bertemu di Liga Divisi Dua Spanyol, dalam sebuah insiden yang membayangi masa depan sang kiper dan memicu pertanyaan mengenai tanggung jawabnya atas kejadian tersebut.

Radio Spanyol "Cadena COPE" menyebutkan bahwa Owono, yang berusia 25 tahun, mengalami kondisi psikologis yang berat setelah insiden tersebut, dan terus mengikuti perkembangan kondisi kesehatan sang penyerang dari dekat, sebelum kematiannya dipastikan pada Selasa pagi, seraya menambahkan bahwa kiper Andorra itu berniat menyampaikan permintaan maaf khusus kepada keluarga pemain.

Pertandingan yang digelar pada Senin malam di Stadion "Heliodoro Rodriguez Lopez" itu menyaksikan benturan keras antara Owono dan de Miguel, setelah sang kiper melesat berebut bola dengan penyerang dan mengangkat lututnya saat benturan terjadi, yang menyebabkan pemain terakhir mengalami cedera parah, sebelum dilarikan ke rumah sakit, di mana kondisi kesehatannya memburuk dan ia meninggal dunia pada usia 30 tahun.

Insiden itu memicu gelombang kritik terhadap kiper Andorra, terutama setelah rekaman tekel tersebut tersebar, meski Owono tidak bermaksud melukai sang penyerang, sesuai penegasan para pejabat klub, bahwa apa yang terjadi tidak disengaja.

Di sisi lain, pertanyaan masih berlanjut mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari insiden ini, baik di tingkat olahraga maupun hukum, sebab tingkat bahaya tekel atau kematian pemain tidak secara otomatis membuktikan tanggung jawab sang kiper, sementara jalur pertanggungjawaban apa pun bergantung pada hasil penyelidikan dan bukti yang menentukan sifat benturan serta sejauh mana pelanggarannya terhadap aturan permainan, selain hubungan sebab akibatnya dengan kematian tersebut.

Gerard Pique, presiden klub FC Andorra dan mantan pemain Barcelona, sebelumnya menyampaikan belasungkawa kepada penyerang Tenerife lewat pesan yang mengharukan, yang berbunyi: "Aku turut berduka sedalam-dalamnya dari lubuk hatiku. Beristirahatlah dengan tenang, Jesus."

Sepak bola Spanyol menyaksikan gelombang belasungkawa yang luas, dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol memutuskan menunda sejumlah pertandingan Piala yang dijadwalkan pada Selasa sebagai bentuk berkabung atas kematian sang pemain.