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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Di tengah polemik soal masa depannya, Vinicius selamat dari kecelakaan di Jamaika

LaLiga
Real Madrid
Vinicius Junior
Spanyol
Brasil

Menghabiskan liburannya usai Piala Dunia

Vinicius Junior, pemain Real Madrid, tengah menikmati liburan musim panasnya di Jamaika, setelah tampil bersama timnas Brasil di Piala Dunia, namun ia akan segera bergabung kembali dengan rekan-rekan setimnya untuk berlatih di Valdebebas.

Sang penyerang ditemani sekelompok teman dan pasangannya, Virginia Fonseca, yang kembali diberinya kesempatan setelah beberapa pekan lalu keduanya mengumumkan perpisahan mereka.

Dan justru dialah yang membagikan salah satu momen paling lucu sang pemain dalam liburan ini di media sosial selama periode tersebut.

Ketika itu Vinicius mengemudikan mobil golf khas hotel-hotel mewah untuk membawa rombongannya, sambil memamerkan kemampuan mengemudinya: "Dia bilang dirinya sangat berani," begitu komentar yang menyertai video tersebut.

 Pada cuplikan berikutnya, Anda bisa melihat mobil itu keluar dari jalan sempit yang tengah dilaluinya.

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Untungnya, itu hanya sebuah kisah lucu belaka, dan sang pemain beserta rekan-rekan setimnya lainnya dalam kondisi sangat baik.


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