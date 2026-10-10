Video: Di Old Trafford, Tottenham Kejutkan United dengan Sepuluh Pemain

Manchester United menyia-nyiakan keunggulannya atas Tottenham Hotspur setelah membiarkan lawannya kembali ke dalam pertandingan dengan sepuluh pemain, sehingga kedua tim hanya meraih satu poin dalam akhir yang mendebarkan lewat hasil imbang 1-1 pada laga pekan keenam Liga Primer Inggris, malam ini Sabtu, di Stadion Old Trafford.

United sempat dekat dengan kemenangan setelah Bryan Mbeumo mencetak gol keunggulan pada menit ke-73, tetapi Tottenham yang situasinya kian rumit dengan pengusiran Rodrigo Bentancur pada menit ke-78 tak menyerah dan menuliskan akhir yang mengejutkan bagi Manchester United ketika Solanke mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-92, sehingga menambah derita pelatih Michael Carrick dan memperbesar spekulasi seputar masa depannya.

Hasil imbang ini membuat Manchester United tetap berada di peringkat ke-12 dengan 6 poin. Sebaliknya, dampak hasil ini bersifat moral bagi Spurs yang sedikit menjauh dari dasar klasemen dan naik ke peringkat ke-18 dengan 3 poin.

Tottenham menguasai jalannya babak pertama, meski Manchester United memulai dengan lebih baik dan nyaris pada menit ke-3 mempermalukan Manchester United di kandang mereka serta unggul lewat gol pertama, tetapi kiper Sean Lammens menepis tembakan jarak dekat dari Dominic Solanke setelah kesalahan umpan dari Maguire.

Tottenham melanjutkan tekanannya, di mana Lucas Bergvall melepaskan tembakan pada menit ke-17, sebelum Mohammed Kudus menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-21 ketika bolanya melesat di samping tiang gawang.

Upaya-upaya yang nyaris: United mengejutkan Spurs

Pada menit ke-50, Savio menyia-nyiakan peluang emas untuk Tottenham ketika ia mengirim umpan silang menyeberangi gawang, tetapi Luke Shaw turun tangan di saat-saat terakhir untuk menyingkirkan bahaya.

Pada menit ke-55, Youri Tielemans mencetak gol yang dianulir karena offside setelah lini pertahanan Tottenham berhenti.

Michael Carrick melakukan tiga pergantian pada menit ke-59, dengan masuknya Diogo Dalot menggantikan Leny Yoro, Carlos Baleba menggantikan Tielemans, dan Joshua Zirkzee menggantikan Amad Diallo.

Pada menit ke-73, Bryan Mbeumo mencetak gol pertama Manchester United setelah umpan dari Matheus Cunha, yang mengecoh Savio sebelum mengoper bola kepada Mbeumo, dan pemain terakhir ini melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kirinya yang bersarang di sudut jauh.









Kartu merah yang mengubah keadaan dan sengatan Solanke

Pada menit ke-78, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Bentancur setelah cekcok dengan Luke Shaw yang berujung pada keributan massal antara para pemain kedua tim.

Pada menit ke-87, Lisandro Martinez mendapat kartu kuning setelah tekelnya terhadap James Maddison.

Menit-menit terakhir menghasilkan kebangkitan mengejutkan bagi Tottenham, di mana Dominic Solanke mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+2 setelah umpan silang dari Sandro Tonali, sehingga mengembalikan tim asal London itu ke dalam pertandingan.









Pada menit ke-90+5, Carrick melakukan dua pergantian dengan masuknya Ayden Heaven menggantikan Shaw, dan Marcus Rashford menggantikan Cunha, tetapi tim tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Dengan hasil imbang ini, Tottenham melanjutkan deritanya dalam meraih kemenangan pertamanya musim ini, sementara belenggu Manchester United kian panjang setelah gagal menang untuk laga keempat secara beruntun di Liga Primer.