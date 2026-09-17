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Video: Di hadapan Figo dan Mascherano, Marcelo menyerang Barcelona dengan senjata sejarah

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
LaLiga
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
Champions League
Marcelo
L. Figo
J. Mascherano
Spanyol
Brasil
Portugal
Argentina

Bintang Real Madrid mengejek Barcelona

Bintang Real Madrid, Marcelo asal Brasil, menggunakan sejarah untuk menyindir Barcelona secara tidak langsung.

Marcelo tampil dalam acara peluncuran sebuah gim di New York, bersama sejumlah mantan pemain seperti Luis Figo dan Javier Mascherano.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa ketika semua orang tertawa dan bercanda selama berbagai acara berlangsung, seperti biasa, pemain asal Brasil itu melontarkan komentar yang kemungkinan besar tidak akan disukai para penggemar Barcelona.

Marcelo ditanya: "Apakah kamu tahu berapa banyak gelar Liga Champions Eropa yang kamu menangkan?" Mantan bintang Real Madrid itu pun menjawab sambil tertawa: "Sama banyaknya dengan gelar Barcelona".

Marcelo menjawab dengan gaya humornya yang khas, di hadapan Figo yang dulu mengenakan seragam Barcelona sebelum pindah ke Real Madrid.

Video itu tersebar luas di situs "X", di tengah reaksi besar terhadap pernyataan tersebut, mulai dari kemarahan para penggemar Barcelona hingga dukungan besar untuk sang mantan pemain dari sebagian pendukung Real Madrid, yang menganggap ucapannya sebagai pesan sindiran yang jelas kepada Barcelona yang belum meraih gelar Liga Champions sejak 11 tahun lalu.

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