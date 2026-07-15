Video: Di Divisi Dua... Comeback dramatis tim Jerman membuat Al-Ahly menelan kekalahan telak dalam laga persahabatan

Tim Al-Ahli Saudi mengalami kekalahan telak dalam pertandingan persahabatan keduanya di pemusatan latihan luar negeri di Austria, sebagai bagian dari persiapan untuk musim sepak bola baru 2026-2027.

Al-Ahli kalah dari tim Holstein Kiel, yang bermain di liga divisi dua Jerman, dengan skor 1-4, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Rabu ini di kamp pelatihan di Austria.

Yang anehnya, justru "Al-Raqi" yang membuka skor, tepatnya pada menit ke-21 pertandingan, melalui penyerang Brasilnya, Ricardo Matias.

Matías memanfaatkan umpan datar keras yang dilepaskan rekan senegaranya, Matheus Gonçalves, dari tepi kotak penalti. Bola tersebut sempat ditepis kiper tim Jerman, namun masih sampai kepadanya di depan gawang yang kosong, sehingga ia berhasil menyarangkan bola ke dalam gawang.

Namun, tim Holstein Kiel berhasil bangkit dengan cepat, mencetak dua gol sebelum akhir babak pertama, dan dua gol lagi di babak kedua, sehingga mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-1.

Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang memimpin tim Al-Ahli, berupaya menguji beberapa pemain dengan menurunkan dua susunan pemain yang berbeda sepanjang kedua babak pertandingan.

Dalam pertandingan tersebut, bek kiri Zakaria Hawsawi mengalami cedera pada menit ke-15 babak pertama, sementara bek baru asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, absen untuk pertandingan kedua berturut-turut.

Perlu dicatat bahwa pertandingan melawan Holstein Kiel merupakan laga persahabatan kedua yang dilakoni Al-Ahli dalam pemusatan latihan luar negerinya di Austria, setelah sebelumnya menang 8-0 atas Salfeldn dari Austria.