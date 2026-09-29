Video: Dengan Usaha Minimal, Maroko Raih Kemenangan Mudah atas Lesotho

Timnas Maroko meraih kemenangan mudah dengan usaha minimal atas tuan rumah Lesotho dengan skor 2-0, pada Selasa malam, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya dalam laga pekan kedua kualifikasi Piala Afrika 2027.

Meski pertandingan berakhir dengan kemenangan timnas Maroko dua gol tanpa balas, hasil tersebut sebenarnya bisa saja jauh lebih besar, mengingat dominasi besar para pemain Maroko atas jalannya pertandingan secara keseluruhan, serta kendali atas tempo permainan di seluruh lini, di samping banyaknya peluang yang terbuang, di tengah menyerahnya sepenuhnya tuan rumah yang tidak mampu mengimbangi Maroko.

Gol pertama tercipta lewat Ibrahim Diaz pada menit ke-45, setelah umpan terobosan di dalam kotak penalti sampai ke Nayef El Aynaoui, sebelum pertahanan Lesotho gagal menghalau bola sehingga sampai ke Diaz, yang dengan mudah menempatkannya ke dalam gawang, memberi timnas Maroko keunggulan sebelum berakhirnya babak pertama.

Timnas Maroko melanjutkan dominasi besarnya atas jalannya pertandingan di babak kedua, hingga Azzedine Ounahi berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-82, setelah menerima umpan silang mendatar dari Soufiane Rahimi, lalu langsung menempatkannya ke dalam gawang dan memastikan kemenangan Maroko.

Dengan kemenangan ini, timnas Maroko menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin di puncak grupnya, setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun, menyusul kemenangan pada pekan pertama atas Gabon dengan skor 2-0, sementara timnas Lesotho masih tanpa poin di dasar klasemen, setelah kekalahannya pada pekan pertama dari Niger dengan skor 2-1.







