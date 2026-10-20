Zamalek meraih kemenangan sulit atas Petrol Assiut dengan skor satu gol tanpa balas, pada pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Selasa ini di Stadion Borg El Arab, dalam rangkaian laga pekan ketujuh Liga Mesir.

Ahmed Sherif mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-26, memberikan keunggulan bagi Zamalek sepanjang babak pertama, dan tim berjuluk putih itu mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, meski Petrol Assiut berulang kali mencoba menyamakan kedudukan.

Awal babak kedua diwarnai peluang berbahaya bagi Petrol Assiut, setelah sebuah umpan silang sampai ke penyerang tim yang melepaskan tembakan ke arah gawang, namun Mohamed Awad tampil gemilang menepis bola, sebelum Ahmed Fatouh turun tangan dan menghalaunya dari garis gawang, menyelamatkan Zamalek dari gol yang nyaris terjadi pada menit ke-46.

Pada menit ke-58, Awad kembali tampil gemilang setelah menepis tembakan keras dari Shi Bondi di dalam kotak penalti, menyusul kesalahan umpan dari Mostafa El Zenari, sehingga menjaga keunggulan timnya.

Dengan kemenangan ini, Zamalek menambah pundi-pundi poinnya menjadi 16 dari 7 pertandingan, setelah meraih 5 kemenangan, sekali imbang, dan menelan satu kekalahan, sehingga menempati posisi ketiga di klasemen Liga Mesir, sama poin dengan Al Ahly yang berada di posisi kedua dan telah memainkan 6 pertandingan, serta tertinggal dua poin dari Pyramids yang memuncaki klasemen dengan 18 poin dari 6 pertandingan.

Di sisi lain, poin Petrol Assiut tertahan di angka 5 dari 7 pertandingan, setelah meraih satu kemenangan, dua kali imbang, dan menelan 4 kekalahan, sehingga menempati posisi ke-16 di klasemen.







