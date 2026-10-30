Para pendukung Al Ahli Saudi melancarkan serangan sengit terhadap pelatih kepala tim utama asal Belanda, Marino Pusic, setelah satu babak dalam laga klasiko kecil melawan Al Shabab.

Al Ahli bertandang ke markas Al Shabab, pada hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Babak pertama laga berakhir dengan keunggulan Al Shabab atas Al Ahli dengan skor 3-1, di tengah banyaknya peluang berbahaya yang disia-siakan klub ibu kota tersebut, terutama setelah kartu merah untuk Abdulrahman Al Sanbi, penjaga gawang "Al Raqi", pada menit ke-22.

Situasi ini memicu kemarahan para pendukung Al Ahli yang hadir di Stadion SHG Arena, di mana mereka menyerukan dengan satu suara setelah babak pertama berakhir: "Pusic out", untuk menuntut pemecatan pelatih Belanda tersebut.

Itu bukan kali pertama para pendukung Al Ahli melampiaskan kemarahan mereka kepada Pusic, karena mereka telah melakukannya dalam lebih dari satu kesempatan, terutama saat perekrutan gelandang asal Ukraina Artem Bondarenko dari Shakhtar.

Pusic mengambil alih kepelatihan Al Ahli sejak awal musim ini, menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, dan ia telah memimpin tim dalam 16 pertandingan sejak saat itu, meraih 11 kemenangan, berbanding 4 kekalahan dan satu kali imbang.