Ricardo Kaka menyampaikan pesan kepada para pendukung klub Milan menjelang laga derby besar malam ini melawan Inter, dalam pekan kesepuluh Serie A Italia, yang dianggap sebagai pertandingan spesial bagi sang legenda Brasil.

Gol pertama yang dicetak Kaka bersama Milan terjadi saat melawan Inter pada Oktober 2003, dan pertandingan itu berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Rossoneri, dan ia berharap bisa mengulangnya malam ini.

Selain prestise "Derby della Madonnina", malam ini juga akan menjadi istimewa karena apa yang akan terjadi sebelum pertandingan. Kaka akan diberi penghormatan dengan dimasukkan ke dalam Hall of Fame klub, dan ia akan menerima penghargaannya di hadapan tribun Stadion San Siro yang terisi penuh hingga tempat terakhir.

Sebelumnya pada sore hari ini, klub Milan melalui akun resminya di platform media sosial membagikan sebuah klip video yang memperlihatkan Kaka menyampaikan "pesan cinta" untuk laga derby penuh gairah ini, selain sebuah klip video yang menampilkan dirinya menyapa para suporter di jalan.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Kaka menulis: "Para pencinta Milan yang saya cintai, pertandingan derby akan tetap terukir dalam ingatan saya, dan mencetak gol pertama saya di laga itu adalah perasaan yang benar-benar unik. Beberapa momen magis tak terlupakan, dan beberapa jenis cinta tak pernah berakhir," dan ia menambahkan: "Forza Milan!".

Inter menempati puncak klasemen Serie A Italia dengan 25 poin, sementara Milan berada di peringkat kelima dengan koleksi 18 poin.

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