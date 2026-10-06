Timnas Inggris meraih kemenangan mudah atas tamunya, timnas Republik Ceko, dengan skor (3-0), dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Selasa malam di Stadion Wembley, dalam lanjutan kompetisi pekan keempat UEFA Nations League, sekaligus mengulang kemenangan atas lawan yang sama setelah mengalahkannya di kandang beberapa hari lalu dengan skor (2-0).

Timnas Inggris tampil tenang dari sisi fisik, namun efektif ketika sampai ke gawang lawan, pada malam yang menempatkan Harry Kane sebagai sorotan utama, yang mencetak dua gol dan menciptakan ancaman yang juga berujung pada gol pertama, menegaskan kembali pentingnya peran ofensifnya bersama timnas negaranya.

Timnas Inggris memasuki pertandingan dengan keunggulan jelas sejak menit-menit awal, dan tuan rumah memaksakan dominasi atas penguasaan bola selama sebagian besar laga, disertai tekanan terus-menerus dan pergerakan ofensif yang membuat lini pertahanan timnas Republik Ceko diuji secara berkelanjutan.

Sebaliknya, timnas Republik Ceko tampak tak mampu mengimbangi tuan rumah, dan tak kuasa memaksakan gaya permainannya atau mengancam gawang Inggris secara memadai, di tengah penguasaan bola Inggris dan tekanan terus-menerus yang membuat pertandingan selama sebagian besar waktunya berlangsung di area tim tamu.

Gol keunggulan untuk Inggris datang pada menit ke-27, setelah Harry Kane mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti, Vladimir Coufal mencoba mengantisipasinya, namun ia justru membelokkannya secara keliru ke dalam gawang timnas negaranya sendiri, sehingga memberikan keunggulan bagi tuan rumah.

Inggris tak mengendur setelah gol tersebut, melainkan melanjutkan tekanan untuk memperbesar keunggulan, dan hal itu terwujud sebelum babak pertama usai, ketika Harry Kane sendiri muncul pada menit ke-40, memanfaatkan umpan silang mendatar yang terukur dari Morgan Rogers, lalu menyelesaikannya dengan sekali sentuhan ke dalam gawang untuk menggandakan keunggulan timnas negaranya.









Pada babak kedua, timnas Inggris melanjutkan dominasi atas jalannya permainan tanpa perlu mengerahkan upaya besar, sementara timnas Republik Ceko terus mengalami kesulitan di lini serang dan tak mampu menciptakan ancaman nyata ke gawang tuan rumah.

Harry Kane kembali melengkapi penampilan gemilangnya pada menit ke-75, setelah ia melompat menyambut umpan silang Lewis Hall dan membelokkannya dengan sundulan keras ke dalam gawang, mencetak gol ketiga untuk Inggris dan gol keduanya pada pertandingan ini, sekaligus praktis memastikan laga menjadi milik tuan rumah.

Dengan kemenangan ini, timnas Inggris menambah pundi-pundi poinnya menjadi 9 poin untuk menempati peringkat kedua dalam klasemen grup di belakang timnas Spanyol yang memuncaki klasemen dengan nilai sempurna (12 poin), sementara timnas Republik Ceko menelan kekalahan keempatnya secara beruntun, sehingga tetap tanpa satu poin pun hingga saat ini.

Timnas Spanyol telah memastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League, sementara timnas Inggris nyaris dipastikan lolos, setelah unggul 6 poin atas timnas Kroasia yang menempati peringkat ketiga, dengan hanya tersisa dua pertandingan menuju akhir fase grup, selain itu timnas Inggris juga memiliki keunggulan head-to-head atas Kroasia setelah menang dengan skor 7-0.







