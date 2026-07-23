Klub Al Hilal Arab Saudi secara tidak langsung menanggapi kabar yang mengaitkan dua bintangnya, Salem Al Dawsari dan pemain Prancis Karim Benzema, dengan kepergian dari skuad tim pada bursa transfer musim panas ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya menyebutkan keinginan Al Hilal untuk melepas Al Dawsari dan Benzema sebelum dimulainya musim baru, terlebih karena musim tersebut akan menjadi yang terakhir dalam kontrak keduanya bersama klub, di tengah ketertarikan dari beberapa klub lain.

Al Hilal pada hari Kamis ini merilis sebuah video melalui akun resminya di situs "X", yang di dalamnya memperkenalkan jersey alternatif berwarna putih yang akan dikenakan tim pada musim mendatang 2026-2027.

Dalam video tersebut muncul sejumlah bintang Al Hilal saat ini, dipimpin oleh Salem Al Dawsari dan Karim Benzema, ditambah para pemain tengah; pemain Portugal Ruben Neves, dan pemain Serbia Sergej Milinkovic-Savic, bek Prancis Theo Hernandez, serta para bek; pemain Turki Yusuf Akcicek, dan pemain Senegal Kalidou Koulibaly.

Banyak pihak menganggap kemunculan dengan jersey baru sebelum dimulainya musim sebagai tanda bahwa para pemain akan bertahan pada musim mendatang, meski hal ini tidak berlaku untuk beberapa kasus.

Salem Al Dawsari dianggap sebagai salah satu legenda klub Al Hilal, dan ia telah menampilkan penampilan terbaiknya selama 15 tahun, sejak dipromosikan ke tim utama pada 2011, namun performanya menurun drastis pada musim lalu di bawah kepemimpinan pelatih Italia Simone Inzaghi.

Di sisi lain, Benzema bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, setelah memutus kontraknya dengan Al Ittihad, namun ia mengalami serangkaian cedera yang membatasi jumlah pertandingannya bersama tim menjadi 13 laga, di mana ia mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist.