Liverpool berhasil menghentikan laju Brighton dengan mengalahkan mereka dua gol tanpa balas, dalam laga yang mempertemukan kedua tim malam ini, Minggu, di Stadion Anfield, dalam rangkaian pekan kedelapan Liga Primer Inggris.

Gol pertama tercipta melalui pemain Brighton, Pascal Gross, yang melakukan gol bunuh diri, setelah tendangan Florian Wirtz mengenai dirinya dan berbelok arah hingga bersarang di gawang pada menit ke-17.

Alexander Isak menggandakan keunggulan Liverpool dengan menambah gol kedua pada menit ke-21, setelah menerima umpan dari Bradley Barcola di dalam kotak penalti, lalu mengubahnya dengan satu sentuhan ke dalam gawang.









Brighton menekan dengan kuat pada babak kedua dan lebih banyak menguasai bola, tetapi gagal mengancam gawang Liverpool secara nyata, sementara tim tuan rumah bertahan ke belakang dengan mengandalkan serangan balik.

Meski kedua tim melakukan sejumlah pergantian pemain pada babak kedua, skor tetap tidak berubah.

Ini adalah kekalahan pertama Brighton setelah 7 pertandingan beruntun di berbagai kompetisi, di mana mereka meraih 6 kemenangan dan sekali imbang.

Kekalahan terakhir Brighton terjadi pada 30 Agustus lalu ketika mereka kalah dari Chelsea di Stadion Stamford Bridge dengan skor (4-3).

Di sisi lain, Liverpool melanjutkan langkah mereka di jalur yang benar setelah meraih kemenangan keempat secara beruntun di berbagai kompetisi, yakni dua pertandingan di Premier League dan dua lainnya di Liga Champions Eropa.

Dengan kemenangan ini, Liverpool menambah koleksi poinnya menjadi 15 di peringkat keempat, hanya berselisih satu poin dari Brighton yang menempati peringkat ketiga.



