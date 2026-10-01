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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Demi Ronaldo, cemoohan membayangi Jesus jelang laga melawan Denmark

C. Ronaldo
J. Jesus
Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Denmark

Pelatih asal Portugal dalam krisis

Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, menuai cemoohan dari sebagian suporter, menyusul krisis yang mencuat antara dirinya dan sang bintang Cristiano Ronaldo belakangan ini.

Timnas Portugal akan bertandang ke markas Denmark, sebentar lagi, di Stadion Parken di ibu kota Denmark, Kopenhagen, pada laga ketiga babak penyisihan grup turnamen UEFA Nations League.

Situs Portugal "sic noticias" merilis sebuah video yang memperlihatkan sebagian suporter melancarkan cemoohan terhadap Jorge Jesus, saat ia meninggalkan hotel tempatnya menginap di Kopenhagen, buntut dari krisisnya dengan Ronaldo.

Ronaldo sebelumnya telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal, kemarin Rabu, kembali ke ibu kota Spanyol, Madrid, setelah krisis yang mencuat antara dirinya dan Jesus, akibat tidak dimainkannya ia pada laga melawan Norwegia, pada laga kedua babak penyisihan grup di UEFA Nations League.

Sang bintang Portugal mengambil keputusan untuk pergi hanya beberapa jam setelah pernyataan Jorge Jesus yang menegaskan bahwa dirinyalah pemegang keputusan pertama dan terakhir di timnas, seraya mengakui bahwa ia telah mengingkari janjinya kepada "Sang Don" untuk tampil di sebagian laga melawan Norwegia yang lalu.

Timnas Portugal menjalani laga melawan Denmark dengan posisi memuncaki Grup Empat di UEFA Nations League dengan koleksi 6 poin, sementara tuan rumah berada di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin, terpaut selisih gol di bawah Norwegia.

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