Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ousmane Dembele terus mengukir namanya dalam sejarah Paris Saint-Germain setelah mencetak gol ke gawang Roma dalam pertandingan kedua tim di Liga Champions yang berakhir imbang 2-2.

Iklan

Dembele masuk sebagai pemain pengganti dalam laga yang digelar pada Rabu malam di Parc des Princes dalam matchday kelima fase liga kompetisi antarklub Eropa tersebut, lalu mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-62.

Bintang asal Prancis itu menyamai catatan gol pemain Brasil Neymar dalam daftar pencetak gol terbanyak klub sepanjang sejarah Liga Champions, bersamaan dengan torehan statistik menyerang yang mencolok dari tim pada edisi turnamen kali ini.

Menurut "Stats Foot", Dembele kini telah mengoleksi 22 gol di Liga Champions bersama Paris Saint-Germain. Dengan torehan itu, ia menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di kompetisi tersebut, sejajar dengan Neymar.

Di atas sang bintang Prancis dalam daftar itu hanya ada Kylian Mbappe dengan 42 gol dan Edinson Cavani yang mencetak 30 gol bersama tim ibu kota Prancis tersebut.

Iklan Iklan

Pencapaian Dembele tidak hanya soal gol. Ia telah mencapai penampilan ke-83 di Liga Champions dan menempati peringkat kesembilan di antara pemain Prancis dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen ini, sejajar dengan kompatriotnya, Florent Malouda.

Topik Terkait

Produktivitas Gol yang Menakutkan

Dari sisi tim, Paris Saint-Germain terus menampilkan performa menyerang yang luar biasa di Liga Champions musim ini, setelah mengoleksi 22 gol dalam lima pertandingan pertama fase liga.

"Stats Foot" mencatat bahwa Paris telah mencetak satu gol lebih banyak dibandingkan total golnya di sepanjang fase liga musim lalu, 2025-2026, ketika mereka hanya membukukan 21 gol dari seluruh pertandingan di fase tersebut sebelum akhirnya meraih gelar juara.

Iklan

Namun, tim gagal menyamai catatan gol terbaiknya setelah lima pertandingan pertama dalam satu musim Liga Champions, yakni 24 gol pada fase yang sama di edisi 2017-2018.