Klub Barcelona secara resmi memperkenalkan jersey ketiga baru mereka untuk musim 2026-27, dengan klub bernostalgia ke era 1990-an.

Desain baru ini bertujuan untuk merayakan "kisah unik yang hanya bisa diceritakan oleh Barcelona: kisah para pemuda yang tumbuh sebagai pemain sekaligus pendukung klub sebelum menjadi para pemain yang kini membela warna klub", menurut situs resmi Barcelona.

Jersey baru ini resmi dijual hari ini, Rabu 12 Agustus, di toko-toko fisik dan daring Barcelona serta Nike. Jersey ini juga akan tersedia di toko-toko lain mulai 17 Agustus.

Menurut pernyataan klub, "Desain jersey klasik ini, yang terinspirasi dari pertengahan 1990-an, menghidupkan kembali salah satu desain paling ikonis klub. Warna hijau muda dan abu-abu gelap mendominasi kedua sisi jersey, dipisahkan oleh garis zig-zag, dengan logo Spotify di bagian tengah, logo Nike di kanan atas, dan logo Yayasan Barcelona di bagian belakang".

Pernyataan itu melanjutkan: "Jersey ini dibuat dengan teknologi jacquard dan teknologi Nike Aero-Fit, yang meningkatkan aliran udara untuk menjaga para pemain tetap sejuk saat suhu meningkat".





Kampanye khusus: Barcelona bukan sekadar lambang

Jersey ketiga ini disertai kampanye bertajuk "Culers (para suporter) sebelum menjadi pemain", yang menyoroti hubungan khusus antara Barcelona dan para pemainnya yang tumbuh dengan keterikatan pada klub, khususnya lulusan La Masia.

Kampanye ini menunjukkan bahwa para pemain tersebut mengenakan warna Barcelona dan mendukungnya dari tribun serta lapangan sekolah, sembari memimpikan untuk mengenakan lambangnya sebelum menjadi pemain tim utama.

Kampanye ini menghubungkan mimpi masa kecil dengan realitas para pemain saat ini, untuk menegaskan bahwa lambang Barcelona bagi para putranya bukan sekadar lambang klub yang mereka masuki, melainkan bagian dari perasaan yang telah tumbuh bersama mereka. Video peluncuran jersey ini pun memperkuat gagasan tersebut dengan mengutip lirik dari mars Barcelona, dalam sebuah pesan yang menegaskan bahwa para tokoh kampanye ini tidak hanya mewakili klub di dalam lapangan, tetapi juga telah menjadi bagian dari suporternya sejak masa kecil mereka.