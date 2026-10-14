Pada malam gila yang tersaji di Stadion Olimpico, pemain Belanda Martin de Roon tak hanya menjebol gawang Real Madrid, tetapi juga meruntuhkan sebuah rekor sejarah yang bertahan lebih dari 23 tahun di ibu kota Italia.

Jaringan statistik sepak bola "Opta" mengungkap bahwa De Roon, pada usia 35 tahun dan 199 hari, menjadi pemain non-Italia tertua yang mencetak gol dalam sejarah Roma di Liga Champions dan Piala Eropa, memecahkan rekor legenda Argentina Gabriel Batistuta yang mencetak gol pada usia 33 tahun dan 312 hari melawan Ajax pada 2002.

Gol tersebut datang sebagai penyempurna awal yang membara bagi pasukan Gian Piero Gasperini. Pada menit ke-21, De Roon melepaskan tembakan keras bak rudal dari tepi kotak penalti, yang membentur rekannya sebelum akhirnya bersarang di gawang Courtois, membuat tribune Olimpico meledak.





Namun kegembiraan Roma hanya bertahan dua menit, karena Kylian Mbappe membalas dengan gol penyeimbang pada menit ke-23 dengan cara yang hampir sama, setelah memanfaatkan kesalahan Mario Hermoso dan melepaskan tembakan dari batas kotak penalti, mengembalikan laga ke titik nol dan menegaskan bahwa kita sedang menyaksikan duel bersejarah yang masih menyimpan banyak kejutan.







