Pemain internasional Argentina, Rodrigo De Paul, mempersembahkan golnya ke gawang klub Meksiko, Monterrey, kepada sahabat dekatnya Lionel Messi, yang absen dari pertandingan karena kematian ayahnya, Jorge.

Gelandang Inter Miami itu sebelumnya telah memutuskan cara yang akan digunakannya untuk mengekspresikan dukungannya kepada Messi, yakni dengan mengenakan jersey rekan setimnya bernomor 10 di balik jerseynya, lalu menampakkannya setelah mencetak gol.

Ketika pertandingan memasuki menit ke-31, De Paul melepaskan tembakan mendatar keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang Monterrey, menandai keunggulan Inter Miami dengan satu gol tanpa balasan.

Begitu bola masuk ke gawang, sang gelandang melepas jerseynya yang bernomor 7, memperlihatkan bahwa ia mengenakan jersey Messi di baliknya.

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Selebrasi De Paul mengingatkan pada gestur yang dilakukan Messi pada 2020, setelah kematian sang legenda Diego Maradona, ketika ia masih menjadi pemain Barcelona, dengan mengenakan jersey Newell's Old Boys bernomor 10 milik sang legenda yang telah tiada, dalam pertandingan melawan Osasuna, lalu memperlihatkannya setelah mencetak gol.

Meski De Paul mencetak gol, Inter Miami tidak mampu mempertahankan keunggulannya, dan kalah dari Monterrey dengan skor (2-1), sehingga situasinya menjadi rumit dalam perebutan lolos ke perempat final Leagues Cup.

Inter Miami membutuhkan penyelesaian fase grup di antara 4 klub terbaik dari Liga Amerika, dari segi jumlah poin. Tim ini saat ini memiliki 3 poin, dengan adanya pertandingan lain yang belum dimainkan pada putaran ini.

Pesan Suarez

Di sisi lain, Luis Suarez, salah satu sahabat terdekat Messi dan mantan rekan setimnya di Barcelona, menyampaikan pesan yang menyentuh kepada bintang Argentina itu.

Pemain gaek asal Uruguay, yang tidak tampil melawan Monterrey karena hukuman larangan bermain, menulis melalui akunnya di "Instagram": "Sahabatku, aku memelukmu erat, kamu dan seluruh keluargamu. Ayahmu dari atas sana akan terus memandangmu dengan bangga, seperti yang selalu ia lakukan. Seluruh cintaku pada saat-saat ini untuk keluarga Messi. Beristirahatlah dengan tenang, Jorge".

Inter Miami juga tak lupa memberikan penghormatan kepada Jorge Messi, sebelum dimulainya laga melawan Monterrey. Dengan absennya Messi yang tengah dalam perjalanan menuju Rosario untuk berada di sisi keluarganya, De Paul mengenakan ban kapten.

Sebelum pertandingan dimulai, nama "Jorge Messi" muncul di layar Stadion Chase Stadium dengan warna merah muda khas Inter Miami, disertai tanggal lahir dan wafatnya: "1958-2026".

Setelah itu, sebelum dikumandangkannya lagu kebangsaan Meksiko dan Amerika Serikat, semua orang berdiri untuk mengheningkan cipta sejenak sebagai penghormatan bagi ayah Messi.



