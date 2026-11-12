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Pertandingan antara Turki dan tamunya Belgia, yang digelar pada malam hari ini, Kamis, di Stadion Gursel Aksel, menyuguhkan keseruan sejak dini dalam rangkaian laga pekan kelima fase grup turnamen UEFA Nations League.

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Arda Guler, pemain Real Madrid, mencetak gol untuk Turki pada menit ke-20 melalui tendangan bebas yang dieksekusi dengan sempurna dari jarak jauh, memberi tuan rumah dorongan kuat dalam laga tersebut.

Namun pemain veteran Kevin De Bruyne membalas dengan cepat lewat gol penyeimbang untuk Belgia pada menit ke-27, sebelum tim tamu unggul melalui gol Charles De Ketelaere pada menit ke-31.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi timnas Turki, yang menjalani ujian resmi pertama di bawah kepemimpinan pelatih barunya Sergen Yalcin, setelah ia mengambil alih tanggung jawab menggantikan pelatih asal Italia Vincenzo Montella, yang meninggalkan posisinya menyusul hasil negatif di awal perjalanan tim dalam turnamen.

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Timnas Turki sebelumnya mengalami kesulitan besar selama empat laga pertamanya di Grup Satu, Divisi Satu UEFA Nations League, di mana mereka kalah dari Prancis dengan satu gol tanpa balas, kemudian takluk dari Italia dengan skor 1-4, sebelum kalah di tangan Belgia dengan tiga gol tanpa balas, lalu kembali kalah dari Italia dengan skor 1-3.

Hasil-hasil tersebut membuat Turki berada di dasar klasemen grup tanpa satu poin pun, setelah gawang mereka kebobolan 11 gol dan hanya mencetak dua gol, hal yang menempatkan staf teknis sebelumnya di bawah tekanan besar dan berujung pada kepergian Montella.

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Yalcin berharap dapat mengembalikan keseimbangan timnas Turki dengan memanfaatkan kehadiran sekelompok talenta muda, yang dipimpin oleh Guler, pemain Real Madrid, yang menjadi salah satu elemen ofensif paling menonjol tim, bersama Hakan Calhanoglu, pemain Inter Milan yang memiliki pengalaman internasional besar.

Di sisi lain, timnas Belgia memasuki laga dengan ambisi yang berbeda, karena mereka berupaya memperkuat peluangnya dalam persaingan menuju lolos ke babak gugur, setelah meraih dua kemenangan dalam empat laga pertamanya, berbanding dua kekalahan dari Prancis.

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Pelatih Mark van Bommel mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman, terutama De Bruyne, pemain Napoli, dan Youri Tielemans, bersama Jeremy Doku, yang kembali ke skuad timnas setelah pulih dari cedera.

Pertandingan kedua tim ini memiliki arti tambahan jika melihat hasil pertemuan sebelumnya di antara keduanya, pada 2 Oktober lalu, ketika Belgia meraih kemenangan besar dengan tiga gol tanpa balas, yang ditandai dengan nama De Bruyne, yang mencetak dua gol pada menit ke-10 dan ke-60, sementara Romelu Lukaku menambah gol ketiga.

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Dengan demikian, timnas Turki berupaya membalas kekalahan atas Belgia dan mengakhiri rentetan hasil negatifnya di turnamen, sementara tim tamu berharap membawa pulang tiga poin untuk melanjutkan persaingan memperebutkan salah satu tiket lolos.

Edisi UEFA Nations League saat ini memiliki arti khusus bagi timnas Turki, yang menjalani kompetisi Divisi Satu untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah promosi dari Divisi Dua, namun mereka justru berada dalam grup yang kuat yang berisi Prancis, Italia, dan Belgia.

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Hal ini terjadi di saat Belgia berupaya mengembalikan posisinya di antara tim-tim besar Eropa, setelah mengakhiri edisi turnamen sebelumnya di peringkat ketiga grupnya, sementara timnas Turki berharap menghindari degradasi langsung dari Divisi Satu, meski situasinya sulit setelah kalah dalam empat laga pertamanya.