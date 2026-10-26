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Video: Dari London, pesan dukungan untuk Harry Kane jelang momen penentuan

Bayern Munich
H. Kane
L. Diaz
Jerman
Inggris
Kolombia

Mimpi meraih Ballon d'Or menghantui kapten Inggris

Harry Kane mendapat dukungan baru dari dalam Bayern Munich menjelang gelaran Ballon d'Or, setelah rekan setimnya asal Kolombia Luis Diaz memilihnya sebagai kandidat favorit untuk memenangkan penghargaan tersebut, saat rombongan klub Jerman itu tiba di London.

Ketika ditanya tentang pemain yang menurutnya paling berpeluang meraih "Ballon d'Or", Diaz menjawab dengan cepat dan tegas: "Kandidat favorit? Harry, selalu Harry," menurut video yang diunggah akun program "El Chiringuito" melalui X.

Kane dan Diaz tiba di ibu kota Inggris bersama sejumlah bintang Bayern Munich, di antaranya Michael Olise, Dayot Upamecano, Lennart Karl, dan Klara Buhl.

Dukungan terhadap penyerang Inggris itu tidak terbatas pada rekan-rekan setimnya, karena presiden klub Herbert Hainer dan CEO Jan-Christian Dreesen juga ikut dalam rombongan Bayern yang bertolak ke London untuk menghadiri acara tersebut, di tengah keyakinan dalam internal klub akan kemampuan Kane meraih gelar.

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FCB

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28 Okt 2026

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Jika memenangkan penghargaan ini, Kane akan menjadi pemain Bayern Munich pertama yang meraih Ballon d'Or sejak Karl-Heinz Rummenigge pada 1981.

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