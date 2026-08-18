Klub Pyramids resmi mengumumkan perekrutan penyerang Aljazair, Ahmed Nadhir Benbouali, dari klub Hungaria Gyori Torna Ozteli, untuk memperkuat skuad tim pada musim baru.

Pyramids mengungkap transfer ini dengan cara yang menarik, melalui video presentasi yang menampilkan Benbouali dalam sosok seorang pejuang yang berjalan di atas punggung kudanya di tengah Gurun Aljazair, sebelum memulai perjalanannya menuju Mesir.

Sang pemain melanjutkan perjalanannya di suasana gurun, hingga tiba di Gurun Barat di Mesir, kemudian muncul di dekat kawasan Piramida, sebelum akhirnya memperlihatkan wajahnya di penghujung video, mengumumkan kedatangannya ke Pyramids.

Transfer ini sebenarnya telah dituntaskan lebih awal, setelah Pyramids merampungkan kesepakatan dengan penyerang Aljazair tersebut, yang akan menandatangani kontrak berdurasi 3 musim, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan.

Bergabungnya Benbouali ke Pyramids datang untuk menggantikan kepergian penyerang Kongo, Fiston Mayele, yang meninggalkan tim pada akhir musim lalu.

Benbouali berusia 26 tahun, dan sebelumnya pernah bermain bersama klub Belgia Charleroi sebelum pindah ke Liga Hungaria, di mana ia tampil bersama Gyori Torna Ozteli dalam 41 pertandingan, mencetak 19 gol dan menyumbang 6 assist lainnya.

Penyerang Aljazair itu belum bermain dalam satu pun pertandingan bersama klub Hungaria-nya sejak awal musim ini, sebelum akhirnya kepindahannya ke Pyramids dituntaskan.

Pyramids menempati posisi runner-up Liga Mesir pada musim lalu, di belakang Zamalek.

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