Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko sekaligus Menteri yang membidangi Anggaran dalam pemerintahan Maroko, mengalami cedera di kepala dan dahi pada Sabtu malam, akibat berbenturan dengan pintu kaca transparan di Istana Konferensi Kota Skhirat, saat meninggalkan sebuah pertemuan politik, sehingga ia harus dilarikan ke sebuah klinik untuk mendapatkan perawatan dan memastikan kondisi kesehatannya.

Menurut situs Maroko "Hespress", insiden itu terjadi di sela-sela partisipasi Lekjaa dalam agenda sesi luar biasa Dewan Nasional Partai Keaslian dan Modernitas, setelah ia mengira pintu kaca yang tertutup itu dalam keadaan terbuka, sehingga ia berbenturan keras dengannya saat keluar dengan tergesa-gesa.

Sejumlah potongan video yang beredar di platform media sosial memperlihatkan momen Lekjaa terjatuh ke lantai, sebelum darah mengalir dari dahinya, yang mendorong sejumlah hadirin serta petugas keamanan dan pengawalan untuk bergegas membantunya dan memberikan pertolongan pertama.

Presiden Federasi Sepak Bola Maroko itu menerima pertolongan pertama di lokasi kejadian, sebelum meninggalkan lokasi pertemuan menuju mobilnya, sebagai persiapan untuk dibawa ke salah satu klinik guna menuntaskan perawatan dan menjalani pemeriksaan yang diperlukan, serta memastikan ia tidak mengalami komplikasi akibat benturan tersebut.

Peristiwa ini menarik perhatian luas di kalangan masyarakat Maroko dan di platform media sosial, mengingat jabatan-jabatan olahraga dan pemerintahan yang diemban Lekjaa, serta perannya yang menonjol dalam mengelola sepak bola Maroko.

Lekjaa dijadwalkan menghadiri, pada hari Minggu ini, pertandingan persahabatan yang mempertemukan timnas Maroko dengan timnas Mali di Stadion Besar Tangier, pada penutupan periode jeda internasional, tanpa adanya konfirmasi resmi mengenai sejauh mana kemampuannya untuk hadir setelah cedera tersebut.