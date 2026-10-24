Petinju asal Uganda, Aziz Abdul, cucu mantan diktator Uganda Idi Amin, dicopot medalinya dalam Kejuaraan Tinju Afrika setelah melayangkan pukulan ke arah lawannya dari Mesir, Mohamed Hussein, usai bel tanda berakhirnya laga final kelas 90 kg di ibu kota Kenya, Nairobi.

Abdul yang berusia 25 tahun dan dijuluki "Rhino" itu kehilangan kendali atas emosinya setelah laga berakhir. Ia menjauh dari pertarungan begitu bel berbunyi, sebelum kemudian melayangkan pukulan ke bagian belakang kepala Hussein, saat petinju Mesir itu tengah berbalik menjauh darinya.

Baca juga

Lewat Angka: Ezzalzouli Memimpin Daftar Elite di Liga Champions

Mbappe Memimpin Formasi Terbaik Liga Champions Eropa, Tanpa Kehadiran Satu Pun Pemain Barcelona

Hussein terjatuh ke lantai akibat pukulan tersebut, sehingga para ofisial langsung turun tangan dan segera mendiskualifikasi petinju Uganda itu, sementara Abdul telah meninggalkan arena sebelum kemenangan lawannya dari Mesir diumumkan.

Hukuman terhadap Abdul tidak hanya sebatas kehilangan peluang meraih medali emas, tetapi ia juga dicopot dari medali perak yang semestinya ia terima setelah melaju ke final.

Krisis baru

Ini merupakan insiden menonjol kedua dalam beberapa bulan terakhir yang membuat Abdul didiskualifikasi dari kompetisi besar akibat pelanggaran, setelah mengalami nasib serupa pada ajang Commonwealth Games di Kota Glasgow, Juli lalu.

Saat itu, Abdul didiskualifikasi saat menghadapi petinju Inggris, Delicious Orie, pada perempat final kelas berat super, setelah para wasit menilai bahwa ia melayangkan pukulan dengan kepala ke arah lawannya. Keputusan itu diambil setelah ia menerima dua peringatan sebelumnya, sebelum pelanggaran ketiga mengakhiri partisipasinya dalam kejuaraan tersebut.

Usai diskualifikasi tersebut, petinju Uganda itu mengkritik keputusan-keputusan wasit dan menuduh para wasit bersikap bias serta rasis terhadap para petinju Afrika, menurut surat kabar Inggris, "The Sun".

Abdul datang ke Skotlandia dengan menyatakan keinginannya untuk menjadi "Raja Skotlandia yang baru", merujuk pada salah satu gelar yang pernah disematkan kakeknya, Idi Amin, pada dirinya sendiri selama masa pemerintahannya di Uganda.

Idi Amin merebut kekuasaan di Uganda pada 1971 dan memerintah negara itu selama 8 tahun, sebelum ia digulingkan dan terpaksa melarikan diri ke pengasingan.

Masa pemerintahannya dikaitkan dengan pelanggaran berskala luas dan pembunuhan massal, yang jumlah korbannya diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Ia juga dikenal karena menyematkan gelar-gelar luar biasa pada dirinya sendiri, di antaranya "Raja Skotlandia".







