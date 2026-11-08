Manchester United meraih remontada gila di detik-detik akhir pertandingan melawan Aston Villa, hingga keluar dengan hasil imbang (4-4), dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam, di Stadion Old Trafford, pada penutup pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Pertandingan dimulai dengan cara yang mengejutkan bagi Manchester United, setelah Aston Villa mengejutkan tuan rumah dengan gol cepat melalui Alison Edward pada menit pertama lewat tendangan dari dalam kotak penalti, yang gagal diatasi oleh kiper Senne Lammens.

Aston Villa tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengambil napas, di mana Nicolas Jackson menggandakan keunggulan Aston Villa pada menit keempat lewat kesalahan baru dari pihak kiper asal Belgia itu, sehingga Manchester United mendapati diri mereka tertinggal dua gol dalam empat menit pertama, di tengah kekagetan para pendukung yang hadir di tribun Old Trafford.

Manchester United berusaha cepat kembali ke atmosfer pertandingan, dan Bruno Fernandes berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-16, setelah mencetak gol dari tendangan penalti yang diperoleh Matheus Cunha akibat dijatuhkan di dalam kotak penalti, sehingga memberikan tuan rumah dorongan moral yang mengembalikan harapan akan kemungkinan menyamakan kedudukan.

Upaya Manchester United terus berlanjut hingga berhasil menyamakan kedudukan sebelum akhir babak pertama, setelah Youri Tielemans mencetak gol kedua pada menit ke-44, hingga pertandingan kembali ke titik awal dan babak pertama berakhir dengan hasil imbang 2-2, setelah tuan rumah mampu melewati awal yang mengerikan dan kembali dalam hasil pertandingan.

Meskipun Aston Villa unggul dua gol dalam empat menit pertama, tim itu kemudian banyak menurun, dan menyerahkan inisiatif kepada Manchester United yang memaksakan dominasinya atas jalannya permainan di seluruh lapangan, serta mengancam gawang tamu dalam lebih dari satu kesempatan, dan menyia-nyiakan sejumlah besar peluang, tetapi ketangguhan kiper Suzuki mencegah gawangnya kebobolan lebih banyak gol, sehingga memungkinkan timnya keluar dari babak pertama dengan hasil imbang meski berada di bawah tekanan besar.

Skenario babak kedua datang serupa sampai batas yang besar, di mana Aston Villa mengulangi awal yang kuat, dan berhasil mencetak dua gol cepat yang mengembalikan keunggulan baginya dan mengacaukan perhitungan Manchester United, di mana John McGinn mencetak gol ketiga pada menit ke-48 lewat tendangan penalti setelah kesalahan dari Diogo Dalot.

Leon Goretzka menambah gol keempat pada menit ke-53, memanfaatkan kesalahan fatal dari bek United Leny Yoro yang berusaha menghalau bola dengan kepalanya hingga membuatnya membentur mistar gawang timnya sendiri sebelum memantul di depan bintang asal Jerman itu dan ia menempatkannya ke gawang dengan mudah.

Kali ini Manchester United tidak mampu mengulangi reaksi yang mereka tunjukkan pada babak pertama, dan gagal mengembalikan momentum serangannya, setelah kehilangan dominasi yang mereka paksakan selama babak pertama pertandingan.

Namun pasukan Manchester United bergerak aktif pada menit-menit akhir dan berhasil mencetak gol ketiga pada waktu tambahan, tepatnya pada menit ke-90+2 melalui pemain pengganti Joshua Zirkzee yang menyambut umpan mendatar dari Patrick Dorgu dengan satu sentuhan ke gawang.

Gol ini menambah semangat Man United di saat-saat akhir dan para pemainnya menekan dengan kuat Aston Villa, hingga Dorgu mampu mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan kepala pada menit ke-90+6 setelah tendangan sudut yang dieksekusi Bruno Fernandes, sehingga remontada gila Manchester United lengkap dengan mencetak dua gol pada waktu tambahan.

Remontada ini mengingatkan pada apa yang terjadi dalam pertandingan melawan Roma di Liga Champions Eropa pada Selasa lalu, di mana terjadi perubahan dramatis di atas lapangan, setelah Manchester United berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol tanpa balas menjadi kemenangan dengan skor 3-2, berkat dua gol Matheus Cunha dan satu gol Bruno Fernandes, hingga suasana kemarahan di tribun berubah menjadi perayaan kemenangan pada menit-menit akhir.

Sebelum pertandingan dimulai, Stadion Old Trafford menyaksikan protes baru dari para pendukung Manchester United terhadap manajemen klub, di mana para pendukung membentangkan spanduk bertuliskan "Kami tidak menginginkan stadion baru, tetapi kami menginginkan manajemen baru", serta meluncurkan balon berwarna hijau dan kuning, yang merupakan dua warna yang terkait dengan warna asli klub saat didirikan, dalam pesan yang jelas untuk mengungkapkan kemarahan mereka atas kondisi saat ini dan menurunnya hasil, sehingga berlanjut gelombang protes yang juga disaksikan para pendukung selama pertandingan Roma terakhir.

Setelah hasil imbang ini, poin Manchester United menjadi 8 poin di peringkat kedelapan belas, hingga tim itu melanjutkan awal yang tersendat di ajang ini, karena hanya meraih satu kemenangan di Liga Primer Inggris musim ini, dan itu atas Ipswich Town pada pekan kedua.

Sebaliknya, Aston Villa menambah poinnya menjadi 13 poin, sehingga berada di peringkat kesepuluh di tabel klasemen Liga Primer Inggris.