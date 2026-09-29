Video: Comeback dramatis, kegemilangan Boulbina selamatkan Aljazair dari jebakan Burundi

Timnas Aljazair bermain imbang 2-2 melawan Burundi pada hari Selasa dalam laga kedua babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, setelah sempat tertinggal dua gol pada babak pertama sebelum akhirnya menyamakan kedudukan di babak kedua.

Pertandingan dimulai dengan skenario sulit bagi timnas Aljazair, setelah Burundi unggul pada menit kelima lewat gol bunuh diri Farès Chaïbi, yang mengirim bola ke gawang sendiri akibat kesalahpahaman dengan kiper Mastel yang berada di luar gawangnya.

Aljazair mencoba untuk segera bangkit, namun kembali kebobolan pada menit ke-12 ketika Jeromugisha menambah gol pribadinya yang kedua. Ia memanfaatkan kesalahan Rami Bensebaini dalam menghalau bola, lalu pemain Burundi tersebut kembali menggiring bola di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan ke sisi kanan kiper Mastel.

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Mohamed Belloumi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-30 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan menembak dengan kaki kiri ke pojok bawah kanan gawang, sehingga skor menjadi 2-1.









Timnas Burundi mempertahankan keunggulannya hingga akhir babak pertama, meski Aljazair terus berupaya menyamakan kedudukan.

Memasuki babak kedua, timnas Aljazair menekan untuk mencari gol penyama. Mereka melakukan sejumlah pergantian pemain dalam upaya menghidupkan lini serang, sebelum akhirnya mendapatkan tendangan bebas yang berhasil dikonversi menjadi gol penyama oleh Adel Boulbina lewat tembakan yang akurat pada menit ke-63.









Timnas Aljazair kemudian memasukkan Mohamed Amine Amoura dan Moncef Bouguerra, lalu Adel Ouachiche dan Ilan Kebbal, untuk memperkuat upaya serangan mereka, namun timnas Burundi tetap menjaga soliditasnya pada menit-menit akhir.

Aljazair nyaris mencuri gol kemenangan pada menit ke-87 ketika Es-Saadi Redouani menyambut umpan silang dari Adam Zorgane dan melepaskan sundulan dari sudut yang sulit, namun kiper Jonathan Nahimana berhasil menepisnya.

Pada masa tambahan waktu, Jaouen Hadjam menyia-nyiakan peluang lain bagi Aljazair setelah menembak dengan kaki kiri dari dalam kotak penalti yang melintas di samping tiang kiri gawang.

Pada momen terakhir pertandingan, Melvin Mastel, kiper Aljazair, berhasil menghalau sundulan Emmanuel Suedi, pemain Burundi, dari sisi kanan kotak penalti, sehingga pertandingan berakhir imbang 2-2.

Timnas Aljazair menambah koleksi poinnya menjadi 4 poin dan memuncaki Grup Sembilan, sementara timnas Burundi meraih poin pertamanya untuk sementara menempati posisi ketiga sambil menunggu pertandingan Zambia melawan Togo.