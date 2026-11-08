Chelsea menelan kekalahan dari tuan rumah Sunderland dengan skor 1-0, pada Minggu malam, dalam pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Poin Chelsea pun tertahan di angka 16 di peringkat kelima, sementara koleksi poin Sunderland bertambah menjadi 8 di posisi ke-18.

Jaringan BBC menyoroti momen-momen penting pertandingan, di mana Sunderland mencetak gol tunggalnya melalui Le Fee, dari titik penalti pada menit ke-36.

Namun keputusan pemberian penalti untuk Sunderland menimbulkan kontroversi luas, setelah wasit Jarred Gillett menilai bahwa Levi Colwill menarik Brian Brobbey dan menjatuhkannya ke tanah, meski kedua pemain saling terlibat benturan fisik saat Brobbey bergerak maju ke arah gawang.

Kemenangan ini, yang baru menjadi yang kedua bagi Sunderland di Liga Primer Inggris musim ini dan yang keenam di seluruh ajang, merupakan suntikan penting yang akan meringankan tekanan terhadap pelatihnya, Regis Le Bris.

Sebaliknya, Chelsea menerima kekalahan kedua mereka dalam 3 pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris.

The Black Cats tampil istimewa pada Minggu ini, dan meraih kemenangan pertama mereka di liga sejak mengalahkan Fulham dengan skor 1-0 di kandang sendiri, pada pekan kedua musim ini.

Meski demikian, pelatih Le Bris akan merasa khawatir terhadap dua pemain andalannya, yaitu Granit Xhaka dan Brobbey, setelah keduanya meninggalkan lapangan karena mengalami cedera otot.

Brobbey tampil sangat istimewa secara khusus menghadapi Chelsea, dan nyaris mencetak gol di awal pertandingan, ketika menyambut umpan silang Chemsdine Talbi dengan sundulan kepala yang melewati sisi gawang.

Setelah Brobbey ditarik keluar pada menit ke-77, Sunderland beralih mengandalkan pendekatan bertahan sebagai pilihan utama, tetapi mereka jarang menghadapi ancaman nyata dari lawannya.