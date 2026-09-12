Chelsea melanjutkan rentetan kehilangan poin di Liga Primer Inggris, setelah hanya mampu bermain imbang secara dramatis melawan Hull City dengan skor 2-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pekan keempat kompetisi.

Chelsea memulai pertandingan dengan cara yang mereka harapkan, setelah Morgan Rogers berhasil membawa tim asal London itu unggul lebih dulu, namun keunggulan itu tidak bertahan lama, dan pertandingan dengan cepat berubah menjadi ujian berat bagi tuan rumah.

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Hull City tidak membutuhkan banyak waktu untuk kembali ke dalam pertandingan, di mana pemain Aljazair Mohamed Belloumi memanfaatkan kesalahan lini belakang Chelsea secara sempurna, dan membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol beruntun dalam waktu beberapa menit, sehingga menempatkan timnya unggul di tengah kejutan besar bagi tuan rumah.

Dua gol Belloumi tercipta pada menit ke-28 dan ke-34, setelah kekacauan terlihat jelas di lini belakang Chelsea, sehingga pemain Aljazair itu menghadirkan salah satu momen terbaiknya dalam pertandingan dan memberi Hull City peluang bersejarah untuk keluar dengan hasil positif melawan lawan sebesar tim asal London tersebut.

Pada babak kedua, Chelsea berusaha bangkit dengan segala kekuatannya, dan meningkatkan tekanan serangannya demi menyelamatkan tiga poin, hal yang sebagian terwujud pada menit ke-66, ketika Joao Pedro berhasil mencetak gol penyeimbang setelah umpan indah dari Cole Palmer dari sisi kiri.

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Meski Chelsea berusaha keras dalam menit-menit tersisa, tim tidak mampu mencetak gol ketiga yang akan memberinya kemenangan, sehingga hanya puas dengan satu poin baru dalam persaingan liga, dalam hasil yang mencerminkan berlanjutnya kesulitan mereka dalam meraih kemenangan.

Hasil imbang ini merupakan tersandungnya Chelsea untuk kedua kalinya secara beruntun di Liga Primer Inggris, setelah menelan kekalahan pada pekan lalu melawan Arsenal dengan skor 2-1, sehingga tim kehilangan empat poin dalam dua pertandingan terakhir setelah awal yang mengusung ambisi lebih besar.

Chelsea menambah koleksi poinnya menjadi 7 poin sehingga menempati peringkat keempat untuk sementara, sementara Hull City mencapai 8 poin di peringkat ketiga, melanjutkan awal musim yang mencolok dan keluar dari kandang Chelsea dengan hasil yang menegaskan kemampuannya bersaing dengan tim-tim besar.

Kejutan pertandingan tidak berhenti pada hasil skor saja, karena laga ini menyaksikan angka mencolok setelah Hull City mengakhiri masa penantian panjang melawan Chelsea, dengan meraih hasil positif melawan tim asal London itu di Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya sejak tahun 2010.

Sementara Chelsea mencari jalan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahannya dari Arsenal, mereka kembali menemukan diri di hadapan masalah baru, setelah menyia-nyiakan keunggulan dini dan membiarkan Hull City memanfaatkan kesalahan-kesalahannya, sehingga tim asal London itu melanjutkan kehilangan poin pada awal musim.