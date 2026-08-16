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Diterjemahkan oleh

Video: Cemoohan Membanjiri Vinicius, tapi Reaksinya Berbeda

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
LaLiga
Vinicius Junior
Jerman
Spanyol
Brasil

Apa yang dia lakukan

Bintang asal Brasil, Vinicius Junior, mencuri perhatian saat Real Madrid mengalahkan Schalke (3-0), setelah ia berhadapan langsung dengan para pendukung klub Jerman itu yang menyambutnya dengan sorakan cemoohan sepanjang keberadaannya di atas lapangan, hingga pemain tersebut membalas dengan cara yang mengundang perhatian.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa Vinicius menerima sorakan cemoohan hampir setiap kali ia menyentuh bola, meski ia belum pernah bermain di stadion Schalke atau menghadapi klub Jerman tersebut, dan reaksi para suporter terhadapnya terus berlanjut hingga saat ia digantikan pada babak kedua.

Bintang Brasil itu tidak terlibat konfrontasi langsung dengan tribun, tetapi ia memilih membalas dengan gayanya sendiri, yakni hanya melempar pandangan sekilas ke arah para suporter dan tersenyum dalam beberapa kesempatan, sebelum mengirimkan sebuah ciuman ke arah bagian tribun yang melontarkan sorakan cemoohan kepadanya.

LaLiga
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Espanyol
ESP
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Real Madrid
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DFB-Pokal
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
Schalke 04 crest
Schalke 04
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Momen tersebut menjadi salah satu adegan paling menonjol dalam pertandingan, setelah Vinicius menghadapi atmosfer bermusuhan dengan ketenangan yang jelas, dan mengubah sorakan para suporter menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh tekanan dari tribun, alih-alih terpancing pada gesekan apa pun dengan tribun.

Terlepas dari sorakan cemoohan itu, Vinicius tampil impresif dalam kemenangan Real Madrid atas Schalke, sehingga tim mengakhiri persiapan mereka menjelang musim baru dengan moral yang tinggi, sementara pemain asal Brasil itu kembali membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tekanan di sekitarnya dengan caranya sendiri.

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