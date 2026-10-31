Bayern Munich menerima pukulan ganda dalam laga melawan tamunya Borussia Dortmund, di Stadion Allianz Arena pada hari Sabtu ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan Bundesliga.

Pada menit ke-29, bintang asal Maroko, Ismael Saibari, meninggalkan lapangan setelah mengalami cedera akibat benturan dengan kiper Dortmund, Gregor Kobel, sehingga Nathanael Brown masuk menggantikannya.

Belum genap dua menit sejak cedera Saibari, penyerang asal Jerman Serge Gnabry juga harus meninggalkan lapangan setelah mengalami rasa sakit, dan Josip Stanisic masuk menggantikannya pada menit ke-31.

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Hingga saat ini belum jelas jenis kedua cedera tersebut maupun tingkat keparahannya, menunggu pemeriksaan medis yang akan dijalani kedua pemain untuk menentukan durasi absen mereka yang mungkin terjadi.

Kedua cedera itu datang pada waktu yang sensitif, mengingat Bayern sudah kehilangan beberapa pemain lain akibat cedera, yang terdepan di antaranya adalah Luis Diaz dan Jamal Musiala, sementara raksasa Bavaria itu tengah bersiap menghadapi laga penentu melawan tuan rumah Atletico Madrid, Selasa mendatang, dalam rangkaian pekan keempat Liga Champions Eropa.

Kendati demikian, Bayern Munich mengakhiri babak pertama Der Klassiker Jerman dengan unggul atas Dortmund melalui gol yang dicetak oleh bek kanan, Konrad Laimer, pada menit ke-38.