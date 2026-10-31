Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Cedera mengkhawatirkan Al-Seibari di El Clasico Jerman, pukulan lain untuk Bayern Munich

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Champions League
I. Saibari
S. Gnabry
Jerman
Spanyol
Maroko

Bayern Munich sudah dibekap sejumlah absen pemain

Bayern Munich menerima pukulan ganda dalam laga melawan tamunya Borussia Dortmund, di Stadion Allianz Arena pada hari Sabtu ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan Bundesliga.

Pada menit ke-29, bintang asal Maroko, Ismael Saibari, meninggalkan lapangan setelah mengalami cedera akibat benturan dengan kiper Dortmund, Gregor Kobel, sehingga Nathanael Brown masuk menggantikannya.

Belum genap dua menit sejak cedera Saibari, penyerang asal Jerman Serge Gnabry juga harus meninggalkan lapangan setelah mengalami rasa sakit, dan Josip Stanisic masuk menggantikannya pada menit ke-31.

Baca Juga

France Football Ungkap Angkanya: 28 Poin yang Menghalangi Mbappe Meraih Ballon d'Or!

Pertandingan berikutnya
ATM

ATM

Champions League

03 Nov 2026

FCB

FCB

Termasuk 3 Suara Arab: 13 Negara yang Memberikan Ballon d'Or kepada Yamal

Hingga saat ini belum jelas jenis kedua cedera tersebut maupun tingkat keparahannya, menunggu pemeriksaan medis yang akan dijalani kedua pemain untuk menentukan durasi absen mereka yang mungkin terjadi.

Kedua cedera itu datang pada waktu yang sensitif, mengingat Bayern sudah kehilangan beberapa pemain lain akibat cedera, yang terdepan di antaranya adalah Luis Diaz dan Jamal Musiala, sementara raksasa Bavaria itu tengah bersiap menghadapi laga penentu melawan tuan rumah Atletico Madrid, Selasa mendatang, dalam rangkaian pekan keempat Liga Champions Eropa.

Kendati demikian, Bayern Munich mengakhiri babak pertama Der Klassiker Jerman dengan unggul atas Dortmund melalui gol yang dicetak oleh bek kanan, Konrad Laimer, pada menit ke-38.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google