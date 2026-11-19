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Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada hari ini, Kamis, meluncurkan logo resmi dan identitas visual Piala Afrika 2027 "Pamoja 2027", yang akan digelar di Kenya, Uganda, dan Tanzania.

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Edisi ini akan menjadi edisi bersejarah karena turnamen akan digelar di tiga negara Afrika Timur sekaligus.

Desain logo terinspirasi dari perisai, salah satu simbol warisan, identitas, dan kekuatan tertua di Afrika.

Logo tersebut diperkenalkan untuk pertama kalinya di ketiga negara tuan rumah, 212 hari sebelum turnamen dimulai pada 19 Juni 2027.

Logo ini menjadi fondasi identitas visual turnamen dan membawa pesan: "Menghormati masa lalu kita, merayakan budaya kita, dan mengekspresikan Afrika masa depan."

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Perisai, Simbol yang Menyatukan Tiga Negara

Para desainer mengambil inspirasi dari perisai tradisional Afrika Timur, simbol identitas, perlindungan, kebanggaan, dan rasa memiliki yang diwariskan masyarakat kawasan tersebut dari generasi ke generasi.

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Perisai memiliki makna khusus sebagai lambang persatuan karena muncul pada lambang negara ketiga tuan rumah, mencerminkan sejarah dan tradisi bersama masyarakat Kenya, Tanzania, dan Uganda.

Bentuk perisai tersusun dari dua lingkaran berukuran sama yang saling berpotongan. Bentuk ini menjadi dasar identitas visual yang baru sekaligus menghubungkan kerajinan tradisional Afrika dengan semangat desain modern yang berani di Afrika masa kini.

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Trofi di Jantung Logo

Di tengah perisai terdapat replika trofi Piala Afrika, dengan peta Benua Afrika di atasnya dan tulisan "CAF". Hal ini merujuk pada trofi paling berharga dalam sepak bola Afrika sekaligus peran turnamen dalam menyatukan budaya, identitas, dan ambisi benua tersebut.

Desain ini juga merayakan warisan seni Afrika Timur melalui manik-manik berwarna dan motif geometris yang terinspirasi dari kerajinan tradisional, tekstil, dan seni tenun.

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Warna ketiga negara berpadu dalam logo: merah dan hitam di bagian atas perisai, hijau dan kuning di kedua sisi trofi, serta biru di bagian dasarnya.

3 Negara dengan Satu Visi

Identitas visual yang baru tidak hanya terbatas pada logo utama, tetapi juga mencakup 12 motif perisai yang mencerminkan karakter khas masing-masing negara.

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Desain Kenya mengandalkan garis-garis horizontal lebar yang melambangkan kekuatan, warisan, dan rasa memiliki. Desain Tanzania menampilkan garis-garis diagonal yang terinspirasi dari bendera nasionalnya, melambangkan pergerakan, tanah, dan air. Sementara itu, desain Uganda menggunakan warna-warna hangat bergradasi, ditambah burung bangau mahkota, untuk merayakan kebanggaan, budaya, dan semangat negara tersebut.

Elemen-elemen ini akan hadir di stadion, platform digital, dan berbagai acara turnamen, untuk membawa warna, budaya, dan kisah Afrika Timur kepada para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

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Apa Arti "Pamoja"?

Kata Pamoja berarti "bersama" dalam bahasa Swahili, bahasa yang digunakan bersama oleh ketiga negara. Nama ini mencerminkan semangat turnamen dan kemitraan bersejarah antara Kenya, Tanzania, dan Uganda dalam edisi pertama Piala Afrika yang digelar bersama oleh tiga negara.

Keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada 2023 untuk memberikan hak tuan rumah kepada ketiga negara tersebut dipandang sebagai keputusan yang simbolis sekaligus strategis.

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Keputusan itu simbolis karena menandai kembalinya turnamen ke Afrika Timur untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad. Negara terakhir di kawasan tersebut yang menjadi tuan rumah Piala Afrika adalah Ethiopia pada 1976, yang berarti satu generasi penuh penggemar sepak bola di kawasan itu belum pernah merasakan pengalaman menjadi tuan rumah turnamen kontinental di tanah sendiri.