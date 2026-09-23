Wasit asal Portugal, Joao Pinheiro, yang memimpin laga Arab Saudi kontra Kuwait, menganulir gol keunggulan timnas Arab Saudi pada menit ke-37 dalam pertandingan yang tengah berlangsung antara kedua tim, hari Rabu ini, dalam ajang pertandingan matchday pertama fase grup turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Pembatalan gol itu terjadi setelah gelandang Mohammed Kanno melakukan penetrasi di sisi kanan, sebelum bola berpindah ke rekannya, Mohammed Abu Al-Shamat, yang melepaskan tembakan keras ke gawang Kuwait. Namun, injakan kaki Kanno pada kaki pemain Kuwait, Muadh Al-Dhafiri, menjadi penyebab dianulirnya gol tersebut.

Kedua tim memainkan pertandingan ini di Stadion Al-Inma di kota Jeddah, dalam ajang pertandingan Grup A, yang juga dihuni oleh timnas Irak dan Oman.

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Federasi Sepak Bola Teluk menugaskan pemimpin pertandingan ini kepada tim wasit asal Portugal, yang dipimpin oleh Joao Pinheiro, sementara wasit asal China, Fu Ming, mengemban tugas sebagai wasit teknologi video.

Pertandingan ini berlangsung dalam babak pembuka ajang "Khaleeji 27", yang diselenggarakan Arab Saudi di kota Jeddah.

Adapun laga pertama di turnamen ini berakhir dengan hasil imbang antara Irak dan Oman (1-1), yang berlangsung lebih awal pada hari Rabu ini.

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