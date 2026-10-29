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Al Riyadh v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Blunder Fatal Kiper Al-Riyadh Hadiahkan Gol Berharga untuk Al-Qadsiah

Al Qadsiah
Al Riyadh vs Al Qadsiah
Al Riyadh
Saudi Pro League
A. Al Salem
M. Borjan
Arab Saudi
Kanada

Blunder konyol

Pertandingan antara Al-Qadsiah dan Al-Riyadh dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Roshn Arab Saudi menyajikan momen yang membuat tuan rumah kebobolan gol kedua, setelah blunder fatal yang tak termaafkan di lini pertahanan.

Momen tersebut terjadi pada menit ke-36 saat skor masih menunjukkan keunggulan Al-Qadsiah dengan satu gol tanpa balas, ketika bek Al-Riyadh berupaya mengembalikan bola ke belakang ke arah kipernya, Milan Borjan, dalam sebuah umpan yang sangat sulit dan terlalu pendek.

Di sinilah kecepatan dan kecerdasan penyerang Al-Qadsiah asal Kolombia, Julian Quinones, terlihat. Ia membaca situasi dengan sempurna, menerjang bola sebelum sampai ke kiper Borjan, dan merebutnya dengan cemerlang di dalam kotak penalti.

Quinones tidak egois, justru lebih memilih memberi hadiah kepada rekannya yang tengah bersinar, Abdullah Al-Salem, yang berada dalam posisi lebih baik, lalu mengirimkan bola bak di atas piring emas di depan gawang yang kosong.

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Al-Salem yang tengah menjalani periode penampilan gemilang - dan telah mencetak dua gol dalam laga terakhirnya - tak menolak hadiah tersebut, dan menempatkan bola dengan sangat tenang ke dalam gawang, mencatatkan gol kedua Al-Qadsiah, serta merayakannya dengan caranya sendiri melalui isyarat "tenang".

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