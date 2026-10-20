Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Diterjemahkan oleh

Video: Bintang Paris Saint-Germain Manfaatkan Kesalahan Yamal untuk Menjebol Gawang Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
D. Doue
L. Yamal
Prancis
Spanyol

Bintang Prancis Terus Bersinar, Pemain Spanyol Membayar Harganya

Désiré Doué, bintang Paris Saint-Germain, memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Lamine Yamal, rekannya di Barcelona, untuk merobek gawang tim Catalan tersebut pada laga puncak Liga Champions Eropa antara kedua tim.

Doué membawa Paris Saint-Germain unggul pada menit ke-39 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Parc des Princes dalam rangka pekan ketiga babak liga, lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.

Yamal mencoba mengirim umpan panjang ke tengah lapangan, namun João Neves menyambut bola tersebut dan mengopernya kepada Doué, yang tanpa ragu melepaskan tendangan yang mengejutkan kiper Joan García dan bersarang di gawangnya.

Doué melanjutkan ketajamannya dalam periode terakhir ini, di mana ia terlibat dalam 7 gol selama 4 pertandingan terakhir yang dimainkannya bersama Saint-Germain dan timnas Prancis, dengan mencetak 4 gol dan menyumbang 3 assist, menurut statistik dari jaringan "Stats Foot".

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google