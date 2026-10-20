Désiré Doué, bintang Paris Saint-Germain, memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Lamine Yamal, rekannya di Barcelona, untuk merobek gawang tim Catalan tersebut pada laga puncak Liga Champions Eropa antara kedua tim.

Doué membawa Paris Saint-Germain unggul pada menit ke-39 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Parc des Princes dalam rangka pekan ketiga babak liga, lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.

Yamal mencoba mengirim umpan panjang ke tengah lapangan, namun João Neves menyambut bola tersebut dan mengopernya kepada Doué, yang tanpa ragu melepaskan tendangan yang mengejutkan kiper Joan García dan bersarang di gawangnya.

Doué melanjutkan ketajamannya dalam periode terakhir ini, di mana ia terlibat dalam 7 gol selama 4 pertandingan terakhir yang dimainkannya bersama Saint-Germain dan timnas Prancis, dengan mencetak 4 gol dan menyumbang 3 assist, menurut statistik dari jaringan "Stats Foot".