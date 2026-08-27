VIDEO: Bintang Jerman Resmi Gabung ke Premier League

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Leon Goretzka, Harry Kane, Joshua KimmichGetty Images

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Aston Villa berupaya menemukan pengganti Tielemans

Klub Inggris, Aston Villa, secara resmi mengumumkan pada Kamis hari ini bahwa mereka telah merekrut gelandang asal Jerman, Leon Goretzka, dalam kesepakatan transfer gratis, menjadikannya rekrutan terbaru tim pada bursa transfer musim panas ini.

Goretzka, yang berusia 31 tahun, meninggalkan Bayern Munich pada akhir musim lalu setelah kontraknya berakhir, mengakhiri perjalanan yang berlangsung selama 8 tahun bersama klub Bavaria tersebut.

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Selama masa baktinya bersama Bayern Munich, Goretzka menjalani 312 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 51 gol dan menyumbang 53 assist, serta meraih 7 gelar Liga Jerman, ditambah Liga Champions Eropa dan sejumlah trofi domestik.

Goretzka bergabung dengan Aston Villa setelah menjalani tes medis pada Selasa lalu, untuk menjalani pengalaman profesional pertamanya di luar Jerman, setelah memulai kariernya bersama Bochum kemudian pindah ke Schalke, sebelum mengenakan kostum Bayern Munich sejak tahun 2018.

Goretzka juga memiliki pengalaman besar bersama timnas Jerman, di mana ia telah menjalani 73 pertandingan internasional dan mencetak 15 gol.

Kesepakatan ini datang dalam rangka langkah Aston Villa untuk memperkuat lini tengahnya, setelah tim kehilangan jasa Youri Tielemans yang pindah ke Manchester United, ditambah absennya Amadou Onana dalam waktu yang lama akibat cedera.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".


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