Video: Bintang Al-Ittihad Bicara untuk Pertama Kalinya soal "Mata-mata" Ronaldo

Beberapa hari setelah kejadian lucu yang terjadi antara duo Portugal Cristiano Ronaldo bintang Al Nassr, dan Danilo Pereira bintang Al Ittihad, pemain terakhir berbicara tentang apa yang terjadi di antara mereka, dan apakah "Sang Don" berhasil memata-matai instruksi pelatih Al Ittihad.

Selama pertandingan yang dimenangkan Al Ittihad 2-1 atas Al Nassr, Sabtu lalu, pada pekan kelima Liga Roshn Saudi untuk Profesional, Ronaldo mendekati Pereira dan berdiri di belakangnya untuk membaca bersamanya kertas yang dikirim oleh tim pelatih Al Ittihad kepadanya guna melakukan beberapa perubahan taktis, sehingga apa yang dilakukan bintang Al Nassr itu memicu gelombang ejekan yang besar setelah pertandingan, terlebih setelah kekalahan Al Nassr.

Setelah kemenangan Al Ittihad atas Al Fayha kemarin, Selasa, pada pekan ke-6 dengan hasil yang sama, Pereira untuk pertama kalinya memberikan komentar tentang hal tersebut.

Pemain Al Ittihad itu mengatakan kepada surat kabar Al Riyadiah, pertama-tama, tentang laga melawan Al Fayha: "Ini sama sekali bukan pertandingan yang mudah, kami hanya punya dua hari saja untuk pemulihan (setelah laga melawan Al Nassr), tetapi kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan."

Tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Ronaldo, ia berkata: "Ia berada di belakangku dan memang membaca apa yang tertulis di kertas itu, tetapi tidak ada masalah, itu hanya berkaitan dengan taktik."

Al Ittihad melanjutkan rentetan kemenangannya untuk naik ke peringkat ketiga dengan 14 poin, tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Al Hilal dan runner-up Al Qadsiah.

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